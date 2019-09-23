Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: İnfaz yasasıyla ilgili ayrı bir paket olacak
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: İnfaz yasasıyla ilgili ayrı bir paket olacak

2 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: İnfaz yasasıyla ilgili ayrı bir paket olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: İnfaz yasasıyla ilgili ayrı bir paket olacak, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yargı reformu ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yargı reformu paketinin birden fazla olabileceğini belirten Muş, "Bu pakette infazla ile ilgili herhangi bir madde yoktur. İnfaz ile ilgili ayrı bir paket olacaktır, onu da en kısa zamanda tamamlayıp kamuoyu ile paylaşacağız. İhtiyaca göre MHP ile tekrar görüşebiliriz." ifadelerini kullandı.


"Bu hafta içinde birinci paketi meclis başkanına yetiştirmeye çalışacağız"


Teklifin iyi hazırlanmış bir çalışma olduğunu belirten Muş, "Mutlaka diğer partiler de bakacaktır tekllife. Biliyorsunuz bunlar meclis başkanına teslim edildikten sonra ilgili komisyona havale ediliyor. 48 saat bekledikten sonra gündeme alınabilir. Bu prosedür izlenecektir burada da. Ondan sonraki süreçte komisyon bunu müzakere etmeye başlar. Bu hafta içinde birinci paketi meclis başkanına yetiştirmeye çalışacağız." dedi.

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Mehmet Muş, AK Parti, Muş, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:45 
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