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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "(İnfaz düzenlemesi) Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi...
6 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "(İnfaz düzenlemesi) Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız."
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "(İnfaz düzenlemesi) Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız."
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:10 Kaynak: AA
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