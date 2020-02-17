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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "(İş Bankası hisseleri) Hukukçularımız gerekli...
6 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "(İş Bankası hisseleri) Hukukçularımız gerekli değerlendirmeyi yapıyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:20 Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: " (İş Bankası hisseleri) Hukukçularımız gerekli değerlendirmeyi yapıyorlar. Değerlendirmeler netleştikçe, olgunlaştıkça bu anlamda bilgi paylaşımda bulunacağız."
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