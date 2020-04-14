AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, işini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş , işini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların, ücretsiz izne ayrılsalar dahi desteklenmesi için bir düzenleme yaptıklarını bildirdi.

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