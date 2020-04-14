AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ekonomiye ilişkin... - Son Dakika

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ekonomiye ilişkin...
6 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ekonomiye ilişkin alınan tedbirleri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ekonomiye ilişkin alınan tedbirleri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 11:32 Kaynak: AA
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