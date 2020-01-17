AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Meclis Başkanlığına ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: 'Meclis Başkanlığına ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Meclis Başkanlığına ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz...

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Meclis Başkanlığına ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz kanun teklifiyle amacımız, vatandaşımızın güvenilir ürünlere erişimini sağlamak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Meclis Başkanlığına ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz kanun teklifiyle amacımız, vatandaşımızın güvenilir ürünlere erişimini sağlamak."

Mehmet Muş, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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