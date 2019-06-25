AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve...
1 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi, yurt dışında bulunan vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi, entegre tesis olmamak kaydıyla köylerde tarımsal amaçlarla seraların...
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:10 Kaynak: AA
Grup Başkanvekili Mehmet Muş
, metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi, yurt dışında bulunan vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi, entegre tesis olmamak kaydıyla köylerde tarımsal amaçlarla seraların kurulması, belediye sınırları ve mücavir sınırlar içindeki Hazineye ait tarım arazilerinin satışı için başvurma süresinin uzatılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
Vatandaşın çantasına saklanmış halde bulundu
Kanada'da ülke tarihinin "en büyük özel sektör yatırımı" onay aldı
Üniversite öğrencileri için Sosyal Çalışma Programı başvuruları bugün başladı
TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor