Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve...
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve...

1 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi, yurt dışında bulunan vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi, entegre tesis olmamak kaydıyla köylerde tarımsal amaçlarla seraların...

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi, yurt dışında bulunan vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi, entegre tesis olmamak kaydıyla köylerde tarımsal amaçlarla seraların kurulması, belediye sınırları ve mücavir sınırlar içindeki Hazineye ait tarım arazilerinin satışı için başvurma süresinin uzatılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:10 Kaynak: AA
Mehmet Muş, AK Parti, Politika
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