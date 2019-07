AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Milletimiz darbeye asla geçit vermez"

SİNAN USLU - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "82 milyon vatan evladı 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da herhangi bir darbe girişimine asla müsaade etmeyecektir. Ne biz siyasiler ne de milletimiz böyle bir şeye geçit verir." dedi.Muş, AA muhabirine, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üçüncü yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'nin tarihinde kara bir leke olduğunu vurgulayan Muş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 82 milyon Türk milleti olmak üzere bakanların, milletvekillerinin hain kalkışmaya göğüs gerdiğini, göğsünü darbeye siper ettiğini ve darbe girişiminin püskürtüldüğünü söyledi.Kendisinin de o gece Ankara'da olduğunu, önce Başbakanlıkta bir toplantı yaptıklarını daha sonra TBMM'ye geldiğini hatırlatan Muş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, 15 Temmuz 2016'da dirayetli duruşu ve Meclisin açılması konusunda gösterdiği kararlılığın takdire şayan olduğunu dile getirdi.Milletvekillerinin, TBMM'ye gelerek darbeye karşı direneceklerini birinci ağızdan ifade ettiklerini anlatan Muş, "TBMM'nin, görevinin başında olduğunu, atılması gereken hangi adımlar varsa Gazi Meclisin atacağını, asla ve asla milli iradeyi temsil etmeyeceğini haykırdık. AK Parti Grubu olarak haykırdık, diğer partilerden gelen milletvekili arkadaşlarımız haykırdı." diye konuştu.Milletin, kendilerine verdiği emaneti asla darbecilere teslim etmemek için TBMM'de toplandıklarını hatırlatan Muş, "Çünkü bize verilen, bir emanettir. Sonuna kadar bu emanete sahip çıkmak için buradaydık. Aynı şekilde biz içeride bu mücadeleyi sürdürürken darbeciler Meclisi bombaladılar, tanklarla Meclise girmeye çalıştılar. Vatandaşlarımız buna müsaade etmedi." ifadelerini kullandı.Türk milletinin, darbe girişimine karşı şanlı bir direniş sergilediğini vurgulayan Muş, 15 Temmuz'un, Türkiye'de bugüne kadar organize edilen en sofistike, geniş çaplı planlanan bir darbe girişimi olduğunu anlattı."Mahkemeler en ağır cezaları veriyor"Türkiye'nin, demokrasinin, darbe girişiminden güçlenerek çıktığına dikkati çeken Muş, şöyle devam etti:"Darbe girişimini icra edenler, buna destek verenler, ilgili kurumlardan hukuk çerçevesinde ayrıştırılmıştır ve yargılamaları devam etmektedir. Mahkemelerimiz Türk milleti adına gereken cezaları darbecilere en ağır şekilde vermektedirler. Bundan sonra her kim ki Türk milletinin Meclisine, yöneticilerine, demokrasisine kastederse karşısında 82 milyonu bulacağından hiç şüphe duymasın, bunu bilsin. 82 milyon vatan evladı 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da herhangi bir darbe girişimine asla müsaade etmeyecektir. Ne biz siyasiler ne de milletimiz böyle bir şeye geçit verir."Türkiye'de, yönetimin nasıl değişeceğini milletin sandık yoluyla belirlediğine işaret eden Muş, "Sandık başına gittiği zaman istediğini yönetimin başına getirir, istediğini yönetimden alır. Bu, milletin karar vereceği bir şeydir. Bir avuç darbecinin, bir avuç işgalcinin, demokrasiyi işgal etmek isteyenlerin vereceği bir karar değildir. Bundan sonra milletimiz bu tip girişimlere asla ve asla, eğer birileri aklından geçiriyorsa müsaade etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu."On kez düşünmek zorundalar""Demokrasi düşmanları, demokrasiye kastetmek isteyenler, bunu bir kez değil on kez düşünmek zorundalar." diyen Muş, FETÖ ile mücadelenin hukuk kuralları kapsamında sürdüğünü söyledi.Devlet içinde hiçbir illegal yapıya müsaade edilmeyeceğinin altını çizen Muş, şunları kaydetti:"Devletin içindeki bütün yapılanmalar, devletin koyduğu kurallar dairesinde ve çerçevesinde yapılır. Hiçbir yapı, oluşum, grup devlet mekanizmasını kendisinin geleceği için veya birilerinden aldığı talimatlarla kullanma yetkisi ve gücüne sahip değildir. Türk devleti darbe girişimini püskürttüğü gibi bundan sonra her kim aklından bunu geçiriyorsa ona gereken cevabı verecektir. Milletimizin 15 Temmuz'da darbecilere verdiği karşılıktan sonra herhangi bir yapının veya birilerinin böyle bir şeyi bir daha aklından geçirebileceğine ihtimal vermiyorum."