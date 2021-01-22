AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Milli Savunma Bakanlığı'nı ilgilendiren teklifin TBMM'ye geleceğini açıkladı - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Milli Savunma Bakanlığı'nı ilgilendiren teklifin TBMM'ye geleceğini açıkladı

22.01.2021 13:31

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Milli Savunma Bakanlığı'nı ilgilendiren teklifin TBMM'ye geleceğini açıkladı Muş: "Uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirlenmesi ile bu personelin tecrübelerinden daha uzun ve etkin bir şekilde yararlanılması öngörülüyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Milli Savunma Bakanlığı'nı ilgilendiren teklifin TBMM'ye geleceğini açıkladı

Muş:

"Uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirlenmesi ile bu personelin tecrübelerinden daha uzun ve etkin bir şekilde yararlanılması öngörülüyor. Emekli subay ve astsubay olduğu gibi uzman erbaşlara yönelik olarak Türkiye Uzman Erbaşlar Derneği adı altında dernek oluşturulması amaçlanmaktadır

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirlenmesi ile bu personelin tecrübelerinden daha uzun ve etkin bir şekilde yararlanılması öngörülüyor. Emekli subay ve astsubay olduğu gibi uzman erbaşlara yönelik olarak Türkiye Uzman Erbaşlar Derneği adı altında dernek oluşturulması amaçlanmaktadır" dedi.

Muş, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, Milli Savunma Bakanlığı'na ilişkin hükümleri içeren 44 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını açıkladı. Muş, kanun teklifi hakkında bilgi vererek, "Uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirlenmesi ile bu personelin tecrübelerinden daha uzun ve etkin bir şekilde yararlanılması öngörülüyor. Emekli subay ve astsubay olduğu gibi uzman erbaşlara yönelik olarak Türkiye Uzman Erbaşlar Derneği adı altında dernek oluşturulması amaçlanmaktadır. Uzman erbaşlara ordu tipi yerli üretim tabanca verilmesi teklifle düzenlemektedir. Güvenlik güçlerine ve gazilere verilen sağlık hizmetleri ile etkin olarak kullanılan sağlık sınıfı yedek subayların Sağlık Bakanlığı'na bağlı ve yoğunlukla güvenlik güçlerine hizmet veren hastanelerde görevlendirilebilmelerinin önünü açıyoruz. Harekat kapsamında görevlendirilen devlet hizmet hükümlülerinin buralarda geçirdikleri sürelerin 1.5 kat olarak hesaplanması teklifimiz içinde yer almaktadır. Devre kaybeden askeri öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınması sağlanacak. Milli Savunma Üniversitesi ile Türk Silahlı Kuvvetler bünyesindeki okullarda emekli kamu görevlileri ve emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ders verebilmesine imkan getirilmektedir. Askerlik yapmadan milletvekili olanlar dönem sonunda askerliklerini yerine getireceklerdir" dedi.

Diyarbakır annelerine zafer işareti yapan milletvekiline yönelik soruya Muş, "Görüntüleri izledim, kötü görüntü. Anneler çocuklarının kaçırılmamasını istiyor. O yer HDP. Belediyelerle, dernekle dağa götürülüyor çocuklar. Milletvekili nispet edercesine PKK'ya selam çakarak zafer işareti yaptı. HDP net şekilde PKK'dan yana kullandı. Neden kayyum gibi bize kimse laf etmesin. Oradaki belediyelerin nasıl kullanılıp, o çocukların nasıl dağa kaçırıldığını bir kere daha bu milletvekili bir daha tescillemiş oluyor. Kendisini milletvekili yapan PKK'ya diyet borcunu ödedi" ifadelerini kullandı.

Selçuk Özdağ'a saldırıya yönelik soruya Muş, " Milliyetçi Hareket Partisi'nin durumu Başkan Devlet bahçeli tarafından ortaya kondu. Şiddete karşı son derece mesafeli, asla tasvip etmeyeceklerini belirtmişlerdir. Hem emniyet hem yargı olayın üzerindedir. Hukuk devletinde olması gerekenler yapılıyor. Şiddeti tasvip etmeyiz. MHP ile şiddeti kimse yan yana getiremez" şeklinde konuştu.

Anayasa mahkemesi tarafından verilen Enis Berberoğlu kararına ilişkin olarak Muş, "Hukuk içerisinde çözülecek demiştik. Daha öncekilerde de yaklaşımımız buydu. Hukuk kendi içinde çözmeli. Yapılması gereken yapılacaktır" diye konuştu.

İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı arasındaki polemiğe yönelik olarak Muş, "İçişleri bakanımızın annesine yönelik paylaşım kabul edilemez. Hastanede yatan Bakanımızın annesinin fotosu altına yapmak, kim olursa olsun kabul edemez. Çok büyük bir terbiyesizlik, kendini bilmezliktir. Adalet Bakanı'nın doğrudan İçişleri Bakanı'na herhangi bir açıklaması değil, Adalet Bakanı'nın genel itibariyle ortaya çıkan bir olay karşısında bir olay için hashtag açılıyor. Başka bir tvit altına yüzlerce tvit. Adalet Bakanı'nın tepkisi buna. Bir hukuk devletiyiz, kanunlar uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yargı ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında reform yapılmasına ilişkin olarak muş, çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Muş, Hayvan Hakları Kanunu'na ilişkin olarak, "Bizim kanunumuz var. AK Parti döneminde çıktı. Bazı adımlar atılmalı, o yüzden değişiklikler yapılacak sorumluluklar gelecek. Eğer bir hayvan alıyorsanız, sorumluluğunu alacaksınız. Hayvanı sokağa atayım diyemeyecek. Çip sistemi yaygınlaşacak. Kim alıyorsa kimin olduğu belli olacak. Alanlar daraltılacak" diye konuştu.

Muş, TBMM'nin Salı günü açılacağını belirterek, Teknoloji Bölgeleri Kanun Teklifi'nin, Somali Tezkeresi'nin görüşüleceğini sözlerine ekledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Milli Savunma Bakanlığı'nı ilgilendiren teklifin TBMM'ye geleceğini açıkladı
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Milli Savunma Bakanlığı'nı ilgilendiren teklifin TBMM'ye geleceğini açıkladı
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Milli Savunma Bakanlığı'nı ilgilendiren teklifin TBMM'ye geleceğini açıkladı
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Milli Savunma Bakanlığı'nı ilgilendiren teklifin TBMM'ye geleceğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, AK Parti, TBMM, Muş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Milli Savunma Bakanlığı'nı ilgilendiren teklifin TBMM'ye geleceğini açıkladı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan "Restoranlar yeniden açılacak mı?" sorusuna yanıt: Esneme olabilir, Kabine'de gündeme alacağız ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ın Oval Ofis'teki "diyet kola" butonunu da kaldırttı Önce depremde yıkılıp, ardından yakılarak kurşunlanan Üveys Paşa Camisi'nde 453 yıldır ezan sesi susmadı AK Partili Miroğlu'nun iddiası sosyal medyada gündem oldu: Biden Kürtmüş, gerçek adı da Cımoyê Bahattîn Ağa imiş 26 Ocak'tan itibaren metrobüslerdeki kodlar yerine son istasyonun ismi yazacak Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı, hastane bahçesi savaş alanına döndü Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıracak Mesut Özil yorumu: Kariyerinde geri adım attı Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıracak Mesut Özil yorumu: Kariyerinde geri adım attı         
14:06
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyon dozluk ikinci parti aşılar bu hafta sonuna kadar gelebilir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyon dozluk ikinci parti aşılar bu hafta sonuna kadar gelebilir         
13:57
Çatıda ayağı kayan bina görevlisi, yağmur suyu oluğu sayesinde hayatta kaldı Çatıda ayağı kayan bina görevlisi, yağmur suyu oluğu sayesinde hayatta kaldı         
13:08
Genç kadın, Müge Anlı'nın canlı yayınında eşini öldürdüğünü itiraf etti Genç kadın, Müge Anlı'nın canlı yayınında eşini öldürdüğünü itiraf etti         
12:58
Sır perdesi aralanan cinayette katilin suçu yeğenine yıktığı anlaşıldı Sır perdesi aralanan cinayette katilin suçu yeğenine yıktığı anlaşıldı         
12:34
Bu kare Bu kare "Her şeyin fazlası zarar" sözünün hayattaki karşılığı! Alkolü fazla kaçıranların düştüğü haller güldürdü         
12:05
Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar         
10:52
Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı         
10:49
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
İnternette müstehcen yayın yapan 2 kadın yakalandı, hesap hareketlerindeki açıklamalar dikkat çekti: Video, show, sohbet... İnternette müstehcen yayın yapan 2 kadın yakalandı, hesap hareketlerindeki açıklamalar dikkat çekti: Video, show, sohbet...         
10:23
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu         
09:57
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz" diyen vatandaşa yanıt         
09:11
Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi         
09:08
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti         
08:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 14:21:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Milli Savunma Bakanlığı'nı ilgilendiren teklifin TBMM'ye geleceğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei