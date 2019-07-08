Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, şirketlerin borçlarının yapılandırılması, varlık barışının...
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, şirketlerin borçlarının yapılandırılması, varlık barışının...

1 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, şirketlerin borçlarının yapılandırılması, varlık barışının süresinin 31 Aralık 2019'a kadar uzatılması, TCMB'nin "yedek akçe"sinde düzenleme yapılması, yurt dışına çıkış harcının 50 liraya çıkarılması, ülkeye getirilen telefonların kayıt süresinin 4...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, şirketlerin borçlarının yapılandırılması, varlık barışının..., System.String[]
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, şirketlerin borçlarının yapılandırılması, varlık barışının süresinin 31 Aralık 2019'a kadar uzatılması, TCMB'nin "yedek akçe"sinde düzenleme yapılması, yurt dışına çıkış harcının 50 liraya çıkarılması, ülkeye getirilen telefonların kayıt süresinin 4 ayla sınırlandırılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:35 Kaynak: AA
Mehmet Muş, AK Parti, Aralık, TCMB, Politika
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