AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan Memur-Sen'e ziyaret - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamuda sözleşmeli istihdam biçimi 40'ı aştı ve kadrolu-sözleşmeli istihdama özlük açısından bakıldığında fark 20'yi geçti. Bu sürdürülebilir bir istihdam politikası değil. Memnuniyetsiz kamu personeli oluşturmanın ne ülkeye ne de çalışana bir faydası var." değerlendirmesinde bulundu.

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Memur-Sen Konfederasyonu'nu ziyaret etti.

Kamudaki sözleşmeli personelin durumunun görüşüldüğü ziyarette, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul "Sözleşmeli Personelin Sorunları ve Kadro Talebi" başlıklı sunum yaptı.

Tonbul, sunumun girişinde sözleşmeliliğin tarihçesi, mevcut durumu, hukuki dayanakları ve geçmiş düzenlemeleri başlıkları altında konuyla ilgili tarihi ve konjonktürel bilgi ve tespitleri paylaşırken, sonuç bölümünde sorunların çözümü için atılması gereken adımları ve nihai karara dair teklifleri aktardı.

"Sözleşmeli sayısının artması sorun yumağını büyütüyor"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, sunumun ardından, kamuda istihdam şeklinin sadece "kadrolu" olması gerektiğini ifade etti.

Farklılıkların giderilmesi ve beklentilerin karşılanması için yapılması gerekenin net olduğunu belirten Yalçın, " Türkiye'nin kamuda sözleşmeliliği bitirecek, kamuda tek istihdam şeklinin 'kadrolu' olacak şekilde dizayn edilmesini sağlayacak güce ve vizyona sahip olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalçın, 2011 ve 2013 yıllarında yapıldığı gibi bir kez daha sözleşmeli personelin kadroya geçişine imkan sağlanması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti

"İki yıl önce Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası'nı düzenledik. Burada ortaya çıkan raporu, tüm makamlarla paylaşmış ve sözleşmeli istihdamın her geçen gün çeşitlenerek devam etmesinin getirdiği sıkıntıları dile getirmiştik. Raporun düzenlendiği tarihten bugüne sözleşmeli istihdama devam edilmesi ve sözleşmeli sayısının her geçen gün daha da artması sorun yumağını büyütüyor. Aynı kurumda, aynı unvanda, aynı odada çalışan personel üçe ayrılıyor ve aralarında özlük olarak da farklar bulunuyor. Kadrolu-süresiz sözleşmeli ve süreli sözleşmeli diye aynı işi yapan ama ayrı ayrı istihdam edilen kamu personelinin yaşadığı duyguyu tahmin etmek zor değil. Kamuda sözleşmeli istihdam biçimi 40'ı aştı ve kadrolu-sözleşmeli istihdama özlük hakları açısından bakıldığında fark 20'yi geçti. Bu sürdürülebilir bir istihdam politikası değil. Memnuniyetsiz kamu personeli oluşturmanın ne ülkeye ne de çalışana bir faydası var."

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da sözleşmeli personelin statüsünün düzenlenmesinin çok sayıda muhatabının olduğunu belirterek, Memur-Sen'in bu konudaki talep ve görüşlerini ayrıntılı şekilde inceleyeceklerini bildirdi.