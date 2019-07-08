AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan, Merkez Bankası Başkanının görevden alınmasına ilişkin...
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan, Merkez Bankası Başkanının görevden alınmasına ilişkin açıklama Meclise sunulacak teklifin detaylarını açıkladı "Varlık barışını uzatmayı teklif ediyoruz" "Yurt dışına çıkış harcını 15 TL'den 50 TL'ye çıkarılmasını teklif edeceğiz" "Farklı emei...
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:09 Kaynak: İHA
Grup Başkanvekili Mehmet Muş
'tan, Merkez Bankası
Başkanının görevden alınmasına ilişkin açıklama
Meclise sunulacak teklifin detaylarını açıkladı
"Varlık barışını uzatmayı teklif ediyoruz"
"Yurt dışına çıkış harcını 15 TL'den 50 TL'ye çıkarılmasını teklif edeceğiz"
"Farklı emei ile kaydedilmiş numaralar kullanıma kapatılacak"
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