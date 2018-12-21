AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de Yaptığı Açıklamasında Yeni Yılda Trafik Cezalarında...
10 saat önce
IHAAW201017-SIY/21-12-2018- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de yaptığı açıklamasında yeni yılda trafik cezalarında artırım olmayacağını söyledi.
IHAAW201017-SIY/21-12-2018
- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de yaptığı açıklamasında yeni yılda trafik cezalarında artırım olmayacağını söyledi. Muş, "Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki trafik cezalarında artırım yok." ifadesini kullandı. 21.12.2018 20: 10: 17 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:16 Kaynak: İHA
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