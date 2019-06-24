AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Temel amacımız, sporda şiddeti, hakareti, küfrü engellemek,...
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Temel amacımız, sporda şiddeti, hakareti, küfrü engellemek, bunu minimize etmek ve sporun, ruhuna uygun şekilde izlenmesini sağlamak.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:09 Kaynak: AA
Grup Başkanvekili Mehmet Muş
: "Temel amacımız, sporda şiddeti, hakareti, küfrü engellemek, bunu minimize etmek ve sporun, ruhuna uygun şekilde izlenmesini sağlamak. Müsabakaların daha güzel bir ortamda izlenmesini temin etmek istiyoruz. Bütün milletvekillerinden kanun teklifimize destek bekliyoruz."
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