Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Temel amacımız, sporda şiddeti, hakareti, küfrü engellemek,...
Son Dakika Politika Haber

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Temel amacımız, sporda şiddeti, hakareti, küfrü engellemek,...

8 dakika önce

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Temel amacımız, sporda şiddeti, hakareti, küfrü engellemek, bunu minimize etmek ve sporun, ruhuna uygun şekilde izlenmesini sağlamak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Temel amacımız, sporda şiddeti, hakareti, küfrü engellemek, bunu minimize etmek ve sporun, ruhuna uygun şekilde izlenmesini sağlamak. Müsabakaların daha güzel bir ortamda izlenmesini temin etmek istiyoruz. Bütün milletvekillerinden kanun teklifimize destek bekliyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:09 Kaynak: AA
mehmet muş, ak parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'ye olan yakınlığıyla tanınan Gülben Ergen, Ekrem İmamoğlu'na övgü yağdırdı İl Seçim Kurulu resmi olmayan sonuçları açıkladı AK Partili Yeneroğlu'ndan İstanbul seçimi sonrası dikkat çeken paylaşım Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 13:17:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Temel amacımız, sporda şiddeti, hakareti, küfrü engellemek,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]