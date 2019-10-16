AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin...
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin kurulması ile ödeme hizmetleri kapsamındaki bazı yetkilerin TCMB'ye verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:12 Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin kurulması ile ödeme hizmetleri kapsamındaki bazı yetkilerin TCMB'ye verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi
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