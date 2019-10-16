Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin...
Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin...

1 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin kurulması ile ödeme hizmetleri kapsamındaki bazı yetkilerin TCMB'ye verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin..., System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin kurulması ile ödeme hizmetleri kapsamındaki bazı yetkilerin TCMB'ye verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi

Mehmet Muş, AK Parti, Türkiye, TCMB, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:12 Kaynak: AA
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