AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un amcası Trabzon'da toprağa verildi - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un amcası Yakup Muş'un cenazesi, Trabzon'da defnedildi.

Yakup Muş için Köprübaşı ilçesine bağlı Beşköy Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Mehmet Muş ve diğer aile fertlerinin yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora da katıldı.

Muş'un cenazesi, kılınan namazın ardından mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.