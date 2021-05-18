AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "CHP, HDP ve İYİ Parti'nin parlamenter sisteme geri dönülmesi talepleri çerçevesinde HDP'ye... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "CHP, HDP ve İYİ Parti'nin parlamenter sisteme geri dönülmesi talepleri çerçevesinde HDP'ye bakanlık teklifi aslında Türkiye'nin yönetimini, ASALA'nın yerini alan PKK'nın sözcüsü HDP'ye teslim etmektir"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "CHP, HDP ve İYİ Parti'nin parlamenter sisteme geri dönülmesi talepleri çerçevesinde HDP'ye bakanlık teklifi aslında Türkiye'nin yönetimini, ASALA'nın yerini alan PKK'nın sözcüsü HDP'ye teslim etmektir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP'nin HDP'ye bakanlık vereceği yönündeki söylemi değerlendirdi. Akbaşoğlu, ABD Başkanı Biden'in 'Muhalefeti desteklemek suretiyle Erdoğan'ı devireceğiz' sözünün mandacı muhalefet anlayışı içinde nasıl bir stratejiye dönüştüğüne şahit olduklarını dile getirerek, "Bu çerçevede 'HDP'ye Bakanlık verebiliriz' şeklindeki açıklamalar bu işin daha önce pişirildiğini, CHP'nin ve zımnen destek veren İYİ Parti'nin, HDP'nin vesayeti altında bulunduğunu açıkça ortaya koyuyor. CHP, HDP ve İYİ Parti'nin parlamenter sisteme geri dönülmesi talepleri çerçevesinde HDP'ye Bakanlık teklifi aslında Türkiye'nin yönetimini, ASALA'nın yerini alan PKK'nın sözcüsü HDP'ye teslim etmektir" dedi.

Akbaşoğlu, Bakanlar Kurulu kararlarının bütün Bakanların imzası ile alınabileceğini hatırlatarak, "Herhangi bir bakan imzalamadığı takdirde Bakanlar Kurulu Kararı teşekkül etmez. Dolayısıyla bir HDP'li bakan Bakanlar Kurulunu kilitleyebilecektir. İçinde HDP'li bakanın bulunduğu hükümet, PKK'ya operasyona nasıl karar verecek. Sözde Ermeni soykırımı kararlarına karşı nasıl milli bir politika izleyebilecek" şeklinde konuştu.

Akbaşoğlu şöyle konuştu:

"İşte CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'li Dursun Çiçek ve CHP'li Gürsel Tekin'e diyor ki; bizi zor durumda bırakacak açıklamaların şu anda gündeme getirilmesi doğru değil, merak etmeyin biz bunu çaktırmadan yapacağız. CHP'nin dile getirdiği İYİ Parti'nin de susarak kabul ettiği HDP'ye yönelik bakanlık paylaşımı açıkça Türkiye'nin güvenliğini ve geleceğini tehlikeye atmaktır. CHP ve İYİ Parti seçmeninin buna geçit vermeyeceğine inanıyorum."