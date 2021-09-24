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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Sayın Grup Başkanvekili sağa sola saldıracağınıza açıkça Türkiye'yi bölmek isteyenlerle niçin... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Sayın Grup Başkanvekili sağa sola saldıracağınıza açıkça Türkiye'yi bölmek isteyenlerle niçin...

24.09.2021 21:25

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Sayın Grup Başkanvekili sağa sola saldıracağınıza açıkça Türkiye'yi bölmek isteyenlerle niçin müttefik olduğunuzu açıklamanız lazım.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Sayın Grup Başkanvekili sağa sola saldıracağınıza açıkça Türkiye'yi bölmek isteyenlerle niçin müttefik olduğunuzu açıklamanız lazım. Asıl cevap vermeniz gereken konu tam da burası"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sayın Grup Başkanvekili sağa sola saldıracağınıza açıkça Türkiye'yi bölmek isteyenlerle niçin müttefik olduğunuzu açıklamanız lazım. Asıl cevap vermeniz gereken konu tam da burası. Suçladığınız insanlarla niçin bugün ittifak halindesiniz" dedi. .

Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç 'Barış sürecine ilişkin açıklamalar yaptığını açıklamalarına ilişkin olarak, "CHP Grup Başkanvekili dün diyor ki, 'HDP Grup Başkanvekili 'Türkiye'nin eyaletlere bölünmesini istemişti'. Bu konuda bir değerlendirme yapmış vakti zamanında. FETÖ tendanslı bir takım kuruluşlara. Oradan hareketle bir polemiği girilmiş ve bir takım açıklamalar yapmış CHP Grup Başkanvekili. Sayın Grup Başkanvekili sağa sola saldıracağınıza açıkça Türkiye'yi bölmek isteyenlerle niçin müttefik olduğunuzu açıklamanız lazım. Asıl cevap vermeniz gereken konu tam da burası. Suçladığınız insanlarla niçin bugün ittifak halindesiniz. Asıl gündem bu sorunun cevaplanmasıdır" dedi.

Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Meral Akşener'in kendi sorduğu sorulara cevap vermediğini belirterek, "Mavi vatan ve sözde Kürt sorunuyla ilgili konularına ilişkin bu konulara ilişkin ne düşünüyorsunuz, kamuoyunu bilgilendirmeniz gerekir dediğimizde Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener'in dudaklarını kapattıklarını ve birbirlerine sus pus yaptıklarını görüyoruz. Ancak milletimizi kandıramayacaksınız. Eski gündemlerle ilgili eski defterleri açarak, bugüne ilişkin mesajlar vermeye çalışanlar kendi gündemlerinde boğuluyorlar da farkında değiller. CHP, İYİ Parti, HDP'nin bir aldatıcı ittifak olarak yamalı bohça ittifakı olarak milleti kandırmaya aldatmaya dönük bir tuttum içinde olduğu net şekilde görülüyor. CHP özellikle takiyyeci siyaset anlayışı ile hareket ediyor. Zira FETÖ, CHP'yi ele geçirmiş vaziyette. Emperyalist ve siyonistlerin kirli maşaları ' PKK, Kürt' diyerek aldattı, FETÖ 'hizmet' diyerek aldattı. Bunlar da 'millet ittifakı' diyerek aldatıyorlar. Hiç kimse bu aldatıcı takiyyeci siyasete ittifaka alet olmasın" ifadelerini kullandı.

2023 seçimlerinde iki görüş ile seçimlere gidileceğini kaydeden Akbaşoğlu, "CHP yöneticilerinin de kendi ikrarları, kabulleri ile ifade ettikleri Türkiye'yi bölüp parçalama noktasında ittifak halinde oldukları yıkıcı ittifak olan bir yaklaşım. İkincisi ise gerçekten milletimizin aydınlık geleceğine, daha özgür, daha müreffeh, itibarlı bir büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceğine dönük bir yapım ittifakı. Eser ve hizmet siyasetine dayalı yapıcı, olumlu, kucaklayıcı Cumhur ittifakı. Bu nedenle biz Cumhur ittifakı olarak hakikaten tam bağımsız Türkiye, muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefini ortaya koyan Mustafa Kemal Paşa'nın öncülüğünde kurulan Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında 2023'te, işte bu hedefleri tam manasıyla gerçekleştirdiğimiz bir Türkiye olarak '2023' diyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Sayın Grup Başkanvekili sağa sola saldıracağınıza açıkça Türkiye'yi bölmek isteyenlerle niçin...
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Sayın Grup Başkanvekili sağa sola saldıracağınıza açıkça Türkiye'yi bölmek isteyenlerle niçin...
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Sayın Grup Başkanvekili sağa sola saldıracağınıza açıkça Türkiye'yi bölmek isteyenlerle niçin...
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Sayın Grup Başkanvekili sağa sola saldıracağınıza açıkça Türkiye'yi bölmek isteyenlerle niçin...

Cumhuriyet Halk Partisi, Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: 'Sayın Grup Başkanvekili sağa sola saldıracağınıza açıkça Türkiye'yi bölmek isteyenlerle niçin... - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Sayın Grup Başkanvekili sağa sola saldıracağınıza açıkça Türkiye'yi bölmek isteyenlerle niçin... - Son Dakika
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