AK Parti Grup Başkanvekili Muş: (Çarşı ve mahalle bekçilerine) Vatandaşı durdurup kimlik sorma... - Son Dakika

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AK Parti Grup Başkanvekili Muş: (Çarşı ve mahalle bekçilerine) Vatandaşı durdurup kimlik sorma...
6 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklaması ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:14 Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklaması ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
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