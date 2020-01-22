AK Parti Grup Başkanvekili Muş: (Çarşı ve mahalle bekçilerine) Vatandaşı durdurup kimlik sorma... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Muş: (Çarşı ve mahalle bekçilerine) Vatandaşı durdurup kimlik sorma... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: (Çarşı ve mahalle bekçilerine) Vatandaşı durdurup kimlik sorma...

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklaması ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklaması ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: (Çarşı ve mahalle bekçilerine) Vatandaşı durdurup kimlik sorma...

Mehmet Muş, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:14 Kaynak: AA
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