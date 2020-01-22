AK Parti Grup Başkanvekili Muş: (Çarşı ve mahalle bekçilerine) Vatandaşı durdurup kimlik sorma... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklaması ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.