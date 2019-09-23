AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "CHP, IMF heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yapıyor?
46 dakika önce
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "CHP, IMF heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yapıyor?
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:41 Kaynak: İHA
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "CHP, IMF heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yapıyor? CHP'ye gelecek için rol mü biçiliyor"
"Yargı reformu paketi birden fazla olabilir bu paketin içerisinde infazlarla alakalı herhangi bir düzenleme yoktur"
"İnfaz yasası ile ilgili ayrı bir düzenleme olacaktır"
ANKARAAK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, açıklamalarda bulundu.
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