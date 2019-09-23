Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "CHP, IMF heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yapıyor?
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AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "CHP, IMF heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yapıyor?

46 dakika önce

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "CHP, IMF heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yapıyor?

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "CHP, IMF heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yapıyor? CHP'ye gelecek için rol mü biçiliyor"

"Yargı reformu paketi birden fazla olabilir bu paketin içerisinde infazlarla alakalı herhangi bir düzenleme yoktur"

"İnfaz yasası ile ilgili ayrı bir düzenleme olacaktır"

ANKARAAK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: CHP, IMF heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yapıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Muş, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:41 Kaynak: İHA
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