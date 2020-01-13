AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Eğer kaçak bir yapı ortaya çıkmışsa, kaçak olan kısım yıkılacak... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Muş: 'Eğer kaçak bir yapı ortaya çıkmışsa, kaçak olan kısım yıkılacak... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Eğer kaçak bir yapı ortaya çıkmışsa, kaçak olan kısım yıkılacak...

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Eğer kaçak bir yapı ortaya çıkmışsa, kaçak olan kısım yıkılacak hem de ceza artırılacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş:

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Eğer kaçak bir yapı ortaya çıkmışsa, kaçak olan kısım yıkılacak hem de ceza artırılacak" dedi.


AK Parti Grup Başkanvekili Muş, TBMM'de gazetecilere açıklama yaptı. Muş, 37 maddeden oluşan bir kanun teklifi vereceklerini söyleyerek, teklifin daha çok İmar Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri kapsadığını ifade etti. Muş, "Yapılan imar planlarına aradan belli bir zaman geçince dava açılabiliyor. Bundan sonra böyle bir durum oluşması durumunda ilgili idare vatandaşın parselinin değerinin o günkü rayiç beldeli ödemek suretiyle bu mağduriyeti giderilmesi hedefleniyor. Kaçak olarak bilinen ya da ruhsatın dışında eklemeler yapılmak suretiyle imalatla yönelik tapuya bildirme zorunluluğu getiriyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaçak yapılarla ilgili cezalarda artırıma gidileceğine dikkat çeken Muş, "Eğer kaçak bir yapı ortaya çıkmışsa, kaçak olan kısım yıkılacak hem de ceza artırılacak. Örneğin Bayburt veya Gümüşhane'de kaçak yapı yaptınız. Aynı metrekarede kaçak yapı yapmakla İstanbul Maslak'ta yapmak arasında şöyle bir fark ortaya çıkıyor. Mevcut cari hukukumuzda aynı ceza uygulanırken, bu değişiklikle beraber Bayburt'ta 15 bin lira ceza ödenirken, Maslak'ta bu rakam 1 milyon 360 bin 461 liraya çıkacaktır. Oradaki arsanın değerine göre rakam değişecektir" diye konuştu.


Yatay mimari ile ilgili düzenleme olduğunu belirten Muş, 2021 yılına kadar değişikliklerin yapılması gerektiğini söyledi. Muş, parsel bazlı değişiklik yapılmayacağını kaydederek, talep olması halinde bir ada varsa, adadaki maliklerin rıza göstermesi halinde değişiklik yapılabileceğine işaret etti. Muş, "Burada ortaya çıkacak değer varsa, emsal birden ikiye çıkarılmışsa, ortaya çıkacak değer artışının tamamı kamuya geçecektir. Büyükşehirlerde ortaya çıkacak değer artışının yüzde 25'i ilçe belediyesi, yüzde 25'i büyükşehir belediyesi, yüzde 25'i Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 25'i Hazine ve Maliye Bakanlığı hesaplarına yatacaktır" şeklinde konuştu.


AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, gazetecilerin sorularını da cevapladı. Muş, kat sınırı olup olmayacağına ilişkin soruya, kat sayısı yükseklik belediyeler tarafından belirleneceğini ifade etti. Kat sayısına ilişkin olarak Muş, "İnşaatına başlanmamış, onlara uygulanacak. Tekrar planları yapılıp, kat serbestisini kısıtlıyoruz" değerlendirmesini yaptı.


Muş, kumsal alanlarında iskelelere ilişkin yenilere müsaade etmeyeceklerini belirterek, süresi doldukça tekrardan izin verilmeyeceğini söyledi. Muş, kayalık alanlarda iskele yapılabileceğini belirtti.


Muş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın eşlerini buluşturan fotoğrafa ilişkin olarak, "Orada bir tiyatro var, HDP Diyarbakır İl binası önünde gerçek hayat var. O fotoğraf karesindekileri Diyarbakır'daki annelerin yanına davet ediyorum. Oradaki annelerin feryadını bir görsünler. Çoğu anne, baba çocuğunun dağa nasıl kaçırıldığını, hangi evden, nereden götürüldüğünü, HDP'li yöneticilerin bunu nasıl organize ettiğini orada anlatıyorlar" ifadelerini kullandı.


Muş, CHP'nin FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin araştırma önergesi verdiğinin hatırlatılması üzerine, "CHP siyasi propaganda yapmak istiyor. Bir FETÖ ile çetin bir mücadele veriyorken, CHP'den tek kelime duymadık. Ellerindeki bilgileri gerekli birimlere ulaştırmaları arzu ediyoruz. 17-25'ten sonra biz çetin bir mücadele veriyorken, FETÖ'nün ne olduğunu bilinmeyen kayıtlarını Meclis'te grup toplantılarında bunu alkışlatıp, FETÖ ile işbirliği yapıp, 30 mart seçimlerine gidiyorken, bizi devirmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir tutumunun bizim açımızdan ciddi bir tarafı yoktur" karşılığını verdi.


AK Parti'ye katılım olup olmayacağına ilişkin soru üzerine ise Muş, katılımlar olabileceğini ifade etti. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Muş, AK Parti, Muş, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:04 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Eğer kaçak bir yapı ortaya çıkmışsa, kaçak olan kısım yıkılacak... - Son Dakika
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