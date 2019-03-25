AK Parti Grup Başkanvekili Muş: 'Ekonomi Buluşmaları'nda Konuştu

- AK Parti Grup Başkanvekili Muş: 'Ekonomi Buluşmaları'nda konuştu "Türkiye'nin ekonomik olarak yapacağı hamleler var" Yıldırım,"Ben inanıyorum ki yüzde 70'le sizin desteğinizi alırım"İSTANBUL - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Türkiye'nin ekonomik olarak yapacağı hamleler var.

- AK Parti Grup Başkanvekili Muş: 'Ekonomi Buluşmaları'nda konuştu

"Türkiye'nin ekonomik olarak yapacağı hamleler var"

Yıldırım,"Ben inanıyorum ki yüzde 70'le sizin desteğinizi alırım"



İSTANBUL - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Türkiye'nin ekonomik olarak yapacağı hamleler var. Atacağı çok önemli adımlar var. Girişeceği atılımlar var. Bunları önümüzdeki kesintisiz dört buçuk sene içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Dudullu'da İMES Sanayi Sitesi'nde düzenlenen 'Ekonomi Buluşmaları'na katıldı. Programa Grup Başkanvekili Muş'un yanı sıra AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

"Türkiye'nin ekonomik olarak yapacağı hamleler var"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Cumhur İttifakı karşısındaki ittifakın kaybettirme üzerine bir kurgu ve stratejisi olduğunu hatırlatarak, bu nedenden dolayı seçimlerde adayların teknik özelliklerini konuşamadıklarını söyledi. Muş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile diğer adaylarının özelliklerini anlatarak, "Bu işi Binali bey mi daha iyi yapabilir, CHP'nin adayı mı? 37 projesinden 2 tanesini yapabilmiş, Demek ki yapma kabiliyeti yok. Binali bey şimdiye kadar bütün söylediklerini yapmış. Ama onun ötesinde bir şeye gelmiş olay. Neye gitmiş. Şuna geçmiş olay. Bir şekilde kaybettirme üzerine bir strateji var kurgu var. Kime kaybettirmek üzerine. Atık adaylara da geçmişler. Tayyip Erdoğan'a kaybettirelim, kaybettirmek için bir araya gelelim. Kaybettirme üzerine motivasyon olur mu? Kaybettirmek, yaptırmamak, yok etmek, yıkmak, yakmak... Böyle bir motivasyon olur mu? Bu motivasyonla bir blok oluşturulmaya çalışılıyor. ve bunun üzerine işte buradaki adaylara kaybettirirsek, aslında biz Recep Tayyip Erdoğan'a kaybettireceğiz, onun için vermeyelim yaklaşımı" dedi.

Yerel seçimlerden sonra iktidar olarak yapmak istediklerini açıklayan Muş, "Peki biz ne yapmak istiyoruz? Bizim yapmak istediğimiz şu. Biz 24 Haziran'da sizden bir yetki aldık. Daha altı ay oldu o yetkiyi alalı. Altı aydır bizde o yetki var. Seçimler var iki aydır, kampanyadayız. Dolayısı ile bizim önümüzde dört buçuk yıllık bir süreç var, 1 Nisan'dan itibaren. Biz bu 24 Haziran'da aldığımız yetkiyi, 1 Nisan'dan itibaren dört buçuk yıl daha kullanmak istiyoruz. Neden kullanmak istiyoruz. Türkiye'nin ekonomik olarak yapacağı hamleler var. Atacağı çok önemli adımlar var. Girişeceği atılımlar var. Bunları önümüzdeki kesintisiz dört buçuk sene içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Cari Açık ve enflasyonu vatandaşın gündeminden çıkartmak istiyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bu dört buçuk senenin sonunda Türkiye'nin bugün konuştuğumuz cari açık, cari açıktan kaynaklı kur ataklı, buna bağlı olarak enflasyon gibi meseleleri vatandaşın gündeminden, sanayicinin gündeminden tamamen çıkartmak istiyoruz" dedi.

Şimdiye kadar bu aralıkta, seçimsiz bir sürecin yaşanmadığını kaydeden Muş, "Ekonominin üretim kabiliyetini çok daha yukarılara çıkartmak istiyoruz. Türkiye'deki ithalatın yüzde 65'ini ara malı ithalatı. Dolayısı ile biz bunun ne kadarını daha burada üreteceğiz. Ne kadar daha fazla üretirsek cari açık o kadar aşağı inecek. Kiminle yapacağız bunu. Buradaki girişimcilerle yapacağız, esnafla yapacağız, sanayici ile yapacağız. Ne kadar çok burada üretirsek, katma değer burada kalacak. Dolayısı ile bu dört buçuk seneyi kesintisiz ki, geçmiş 80 yıla bakın böyle dört buçuk yıl kesintisiz bir dönem yoktur hemen hemen. Çok önemli bir süreç bunu kullandırmak istiyoruz.

Tarımda önemli reformlar yapmak istiyoruz. Sanayide Türkiye'yi götürmek istediğimiz çok önemli noktalar var. Bu dört buçuk senenin sonunda Türkiye'nin bugün konuştuğumuz cari açık, cari açıktan kaynaklı kur ataklı, buna bağlı olarak enflasyon gibi meseleleri vatandaşın gündeminden, sanayicinin gündeminden tamamen çıkartmak istiyoruz. Dolayısı ile biz 1 Nisan sabahına kalktığımız zaman bu seçimin önemi burda, farklı bir siyasal tartışma ile uyanmak istemiyoruz. Dolayısı ile bu seçimi önemli kılan tarafı bu" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 70'le desteğinizi alırım"

Programda bir konuşma yapan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım ise, Ümraniye'deki projelerini anlatarak sanayicilerden destek istedi. Yıldırım, belediyecilikte önemli mesafeler kaydettiklerini belirterek, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti yönetimi ile kurumsal bir kimliğe ulaştığını söyledi. Başkan Adayı İsmet Yıldırım, "Hakikaten yüz bin çalışanı ile, iştirakleri, İETT'si, İSKİ'si ile beraber çok ciddi bir kurum oldu. Bunu başka bir ele İstanbul olarak vermememiz lazım. Zaten ben öyle bir ihtimal düşünmüyorum ama bunu bir kahir ekseriyetle, bir Binali abi var, bir de karşısında bir aday var. Allah'ınızı severseniz hiç teraziye girer mi arkadaşlar. Bir tarafta Binali bey gibi bir adam, bir büyüğümüz var, yaptığı hizmetler ortada, 1994 yılından beri. Bir de bir arkadaş gelmiş, bir ilçe belediyesini bile yönetecek backgroundu bile yok. Ne hikmetse işte, particilik bu. Hiç olmazsa klasında bir adam bulsalar bari. Öyle bir adam da bulamadılar. Ben inanıyorum ki yüzde 70'le sizin desteğinizi alırım" diye konuştu.

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