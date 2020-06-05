AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Erken seçimle alakalı bizim gündemimizde herhangi bir şey... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Erken seçimle alakalı bizim gündemimizde herhangi bir şey...

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Erken seçimle alakalı bizim gündemimizde herhangi bir şey bulunmamaktadır.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş:

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Erken seçimle alakalı bizim gündemimizde herhangi bir şey bulunmamaktadır. Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Öncesinde bizim seçim yapmak gibi bir gündemimiz bulunmamaktadır."

AK Parti, Muş, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 03:07 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Muş: 'Erken seçimle alakalı bizim gündemimizde herhangi bir şey... - Son Dakika

Son Dakika

Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi 22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı: Şüphelendiren hareketler yapıyordu İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle tepki verdi Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor         
21:06
Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı         
20:39
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı         
20:34
Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı: Şüphelendiren hareketler yapıyordu Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı: Şüphelendiren hareketler yapıyordu         
20:33
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi         
20:29
ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı         
19:59
Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor         
19:59
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak         
19:41
Yeni araştırmanın sonuçları korkuttu! Yüksek tansiyon, koronadan ölüm riskini iki katına çıkarıyor Yeni araştırmanın sonuçları korkuttu! Yüksek tansiyon, koronadan ölüm riskini iki katına çıkarıyor         
19:33
Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi         
19:21
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir         
19:12
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek         
18:56
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı         
18:41
Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi         
18:38
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı         
18:25
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi         
18:24
Kendisini Kendisini "Vali özel kalem müdürüyüm" olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı         
18:15
ABD'de George Floyd eylemlerinde polisin müdahalesi büyük tepki çekti ABD'de George Floyd eylemlerinde polisin müdahalesi büyük tepki çekti         
18:10
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi         
18:05
Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı         
17:57
Eşi, çocuklarının gözü önünde genç kadını boğazından ve yüzünden bıçakladı Eşi, çocuklarının gözü önünde genç kadını boğazından ve yüzünden bıçakladı         
17:49
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı         
17:48
Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı         
17:48
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu         
17:45
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit         
17:27
Kel erkeklerde koronavirüsten hayatını kaybetme oranı daha yüksek Kel erkeklerde koronavirüsten hayatını kaybetme oranı daha yüksek         
17:25
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı         
17:19
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü         
17:16
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir         
17:08
Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu         
17:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2020 21:16:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Erken seçimle alakalı bizim gündemimizde herhangi bir şey... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]