AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Erken seçimle alakalı bizim gündemimizde herhangi bir şey... - Son Dakika
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Erken seçimle alakalı bizim gündemimizde herhangi bir şey...
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Erken seçimle alakalı bizim gündemimizde herhangi bir şey bulunmamaktadır.
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Erken seçimle alakalı bizim gündemimizde herhangi bir şey bulunmamaktadır. Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Öncesinde bizim seçim yapmak gibi bir gündemimiz bulunmamaktadır."
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5.06.2020 21:16:16. #1.13#
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