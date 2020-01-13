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AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Hiçbir belediye parsel bazlı imar değişikliği yapamayacak."
6 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Hiçbir belediye parsel bazlı imar değişikliği yapamayacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:28 Kaynak: İHA
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Hiçbir belediye parsel bazlı imar değişikliği yapamayacak." - ANKARA
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