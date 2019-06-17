AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "MEB ile ilgili 19 maddelik kanun teklifi veriyoruz"
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- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamaları TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:40 Kaynak: AA
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Grup Başkanvekili Mehmet Muş
'un açıklamaları TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. (1)
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