AK Parti Grup Başkanvekili Muş, merkezi yönetim bütçesinin program bazlı yapılmasıyla ilgili... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, merkezi yönetim bütçesinin program bazlı yapılmasıyla ilgili...

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, merkezi yönetim bütçesinin program bazlı yapılmasıyla ilgili çalışmayı da içeren kanun teklifi ile teknoparklarla ilgili düzenlemelerin yer aldığı iki ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, merkezi yönetim bütçesinin program bazlı yapılmasıyla ilgili çalışmayı da içeren kanun teklifi ile teknoparklarla ilgili düzenlemelerin yer aldığı iki ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

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