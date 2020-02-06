AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Önemli bir finalsal estrumanı meclisimiz kabul ederse Türkiye... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Muş: 'Önemli bir finalsal estrumanı meclisimiz kabul ederse Türkiye... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Önemli bir finalsal estrumanı meclisimiz kabul ederse Türkiye...

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamaları TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamaları TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sistemik öneme sahip bankalara "önleme planı" yapma zorunluluğu getirilmesi, finansal piyasalarda manipülatif ve yanıltıcı işlemlerin tanımlanması, vatandaşlara büyük ölçekli projelere ortak olma imkanı sağlanmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Önemli bir finalsal estrumanı meclisimiz kabul ederse Türkiye...

Mehmet Muş, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:17 Kaynak: AA
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