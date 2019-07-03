Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Temel amacımız, Türkiye'nin dünyadaki turizm gelirlerinden daha...
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AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Temel amacımız, Türkiye'nin dünyadaki turizm gelirlerinden daha...

52 dakika önce

-AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuşması AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirterek, "Temel amacımız, Türkiye'nin dünyadaki turizm gelirlerinden daha fazla...

- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuşması AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirterek, "Temel amacımız, Türkiye'nin dünyadaki turizm gelirlerinden daha fazla pay almasını sağlamak ve ülkemizin dünyadaki tanınırlığını daha yüksek noktalara çıkarmak." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Temel amacımız, Türkiye'nin dünyadaki turizm gelirlerinden daha...
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:22 Kaynak: AA
Mehmet Muş, AK Parti, Türkiye, Politika
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