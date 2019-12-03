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AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden...
7 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak"
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:30 Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak"
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