Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden...
Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Muş: 'Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden...

7 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Muş:

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak"

AK Parti, Muş, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:30 Kaynak: AA
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