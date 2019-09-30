Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Yargı Strateji Belgesinin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis...
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AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Yargı Strateji Belgesinin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis...

22 dakika önce

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Yargı Strateji Belgesinin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığına sunuyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş:

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Yargı Strateji Belgesinin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığına sunuyoruz."

AK Parti, Muş, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:38 Kaynak: AA
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