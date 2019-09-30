AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Yargı Strateji Belgesinin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis...
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AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Yargı Strateji Belgesinin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığına sunuyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:38 Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Yargı Strateji Belgesinin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığına sunuyoruz."
AK Parti'den istifa eden Davutoğlu, kuracağı partide "şaibe" şartı gözetiyor Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Yeni yargı paketini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz İstanbul'da ağır hasarlı okul havadan görüntülendi İYİ Partili Aytun Çıray, Arınç'ın Gökçek'e yönelik "Ankara'yı parsel parsel sattın" sözlerini Meclis'e taşıdı