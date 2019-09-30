AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "(Yargı Strateji Belgesinin ilk paketi) Yaptığımız görüşmelerde...
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AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "(Yargı Strateji Belgesinin ilk paketi) Yaptığımız görüşmelerde muhalefet partilerinin çok ciddi eleştirileri yok. Paket, çok olumlu bir paket."
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:44 Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "(Yargı Strateji Belgesinin ilk paketi) Yaptığımız görüşmelerde muhalefet partilerinin çok ciddi eleştirileri yok. Paket, çok olumlu bir paket."
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