AK Parti Grup Başkanvekili Muş: (Yargı Strateji Belgesinin ilk paketi) Yaptığımız görüşmelerde...
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yargı Paketi'ne ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:54 Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yargı Paketi'ne ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. (3)
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "(Yargı Strateji Belgesinin ilk paketi) Yaptığımız görüşmelerde muhalefet partilerinin çok ciddi eleştirileri yok. Paket, çok olumlu bir paket."
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