AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Yargı Strateji Belgesinin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis...
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yargı Paketi'ne ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:02 Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yargı Paketi'ne ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. (2)
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Yargı Strateji Belgesinin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığına sunuyoruz."
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Yeni yargı paketini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz AK Parti'den İmamoğlu'na çok sert eleştiri: Şımarık hareketlerin peşinden koşmayın Son dakika: Ankara'da halk otobüsü durağa çarptı! Olay yerinden ilk görüntüler Evli ve çocuklu asgari ücretlilerin maaşları, vergi diliminden dolayı bu aydan itibaren eksik yatacak