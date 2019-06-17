Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Muş - Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını
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AK Parti Grup Başkanvekili Muş - Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını

1 saat önce

- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamaları TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamaları TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. (2)
AK Parti Grup Başkanvekili Muş - Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:52 Kaynak: AA
Mehmet Muş, AK Parti
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