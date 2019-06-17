AK Parti Grup Başkanvekili Muş - Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını
1 saat önce
- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamaları TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:52 Kaynak: AA
- AK Parti
Grup Başkanvekili Mehmet Muş
'un açıklamaları TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. (2)
AK Partili Muş: Okula başlama yaşı 69 aya çıkarılacak
Ortak yayınla ilgili AK Parti'den açıklama: Yalan söyleyen birisine İstanbul emanet edilmez
İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu'nun canlı yayındaki 20 lira örneğine yanıt verdi
e-Devlet'in adı Dijital Türkiye olarak değiştirilecek