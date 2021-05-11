AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: "(DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a cevap) Diliyle ikrar etmiş, diliyle tasdik etmiş birini, o dönmemde... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: "(DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a cevap) Diliyle ikrar etmiş, diliyle tasdik etmiş birini, o dönmemde...

11.05.2021 17:22

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: "(DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a cevap) Diliyle ikrar etmiş, diliyle tasdik etmiş birini, o dönmemde muhalefet partileri adına Abdullah Gül'ü pazarlamaya çıkarması, AK Parti'nin içinde uzun yıllar milletvekilliği yapmış, AK Parti'nin...

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: "(DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a cevap) Diliyle ikrar etmiş, diliyle tasdik etmiş birini, o dönmemde muhalefet partileri adına Abdullah Gül'ü pazarlamaya çıkarması, AK Parti'nin içinde uzun yıllar milletvekilliği yapmış, AK Parti'nin kendisine verdiği en üst düzey görevlerde hizmet etmiş birisinin böyle bir içinde bulunması çok üzücüdür"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Eİlitaş, "Diliyle ikrar etmiş, diliyle tasdik etmiş birini, o dönmemde muhalefet partileri adına Abdullah Gül'ü pazarlamaya çıkarması, AK Parti'nin içinde uzun yıllar milletvekilliği yapmış, AK Parti'nin kendisine verdiği en üst düzey görevlerde hizmet etmiş birisinin böyle bir içinde bulunması çok üzücüdür" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Elitaş, Kudüs'te Mescid-i Aksa'da dini vecibelerini yerine getirmek için toplananlara gaz bombalarıyla yapılan saldırı, zulüm yapan İsrail devleti ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "1915 yılında savaş yıllarında Türkiye'de yaşanan olaylarla ilgili okyanus ötesinden ABD Başkanı yorum yaparken, Ortadoğu'nun merkezinde bütün dinlerin buluştuğu bölgede İsrail Devleti'nin yaptığı zulüm karşısında sessiz kalması çok manidardır. 57 ülke içinde bur tek bu konunun hassasiyetle, canhıraş biçimde çalışan Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Ortadoğu'da yıllarca bu mücadeleyi vermiş, Arabistan ve diğer ülkelerden İsrail'in Filistinli ve Müslüman kardeşlerimize yaptıkları zulme karşı çıt çıkmaması çok üzücü bir hadisedir" ifadelerini kullandı.

Elitaş, dün verdikleri kanun teklifinin Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıkladığı reform paketleri olduğunu söyleyerek, "Zorunlu trafik sigortasına ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı var. Zorunlu mali mesuliyet sigortasının kapsamının ne olduğu konusunda ihtilafları ortaya çıktığından dolayı, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği kısımlara yönelik iki madde var. Finansal İstikrar ve kalkınma Komitesi'nin yeniden yapılandırılması ile ilgili durum. Kanunlarımızda var olan, işlevsel hale getirilmesi için düzenlemeye ihtiyacımız var. Mikro ve küçük ölçekli 50'den az personel çalıştıran ilave istihdam için ödemeleri gereken sigorta primlerinin kar payı veya kredi faiz bakiyesinden düşülmesi söz konusudur. 18 yaş altı vatandaşların bireysel emeklilik fonuna alınması ile ilgili düzenleme var" şeklinde konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı olarak istediğine yönelik söylemine Elitaş, "2018 yılında 13 Mayıs 2018 tarihinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin adayı oyarak gösterildiğinde kendi el yazısıyla yazdığı ismi var. 'Bende Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olmasını istiyorum' diyor. Diliyle ikrar etmiş, diliyle tasdik etmiş birini, o dönmemde muhalefet partileri adına Abdullah Gül'ü pazarlamaya çıkarması, AK Parti'nin içinde uzun yıllar milletvekilliği yapmış, AK Parti'nin kendisine verdiği en üst düzey görevlerde hizmet etmiş birisinin böyle bir içinde bulunması çok üzücüdür. Bir AK Parti döneminde Cumhurbaşkanı olmuş birini muhalefet partilerine pazarlamadan hem de tam göbeğinde olması siyasi etik açısından görülmemiştir" dedi.

Elitaş, Hakim ve Savcılar Kurulu üyeliği konusunda üyelik sayısı konusunda muhalefet partilerine teklif sunduklarını ve bunun cevabını beklediklerini kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: (DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a cevap) Diliyle ikrar etmiş, diliyle tasdik etmiş birini, o dönmemde...
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: (DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a cevap) Diliyle ikrar etmiş, diliyle tasdik etmiş birini, o dönmemde...
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: (DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a cevap) Diliyle ikrar etmiş, diliyle tasdik etmiş birini, o dönmemde...
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: (DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a cevap) Diliyle ikrar etmiş, diliyle tasdik etmiş birini, o dönmemde...

Amerika Birleşik Devletleri, Mustafa Elitaş, Muhalefet, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: '(DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a cevap) Diliyle ikrar etmiş, diliyle tasdik etmiş birini, o dönmemde... - Son Dakika


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