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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "2023'ün o kutlu hedeflerine ulaşmaya inşallah devam edeceğiz" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "2023'ün o kutlu hedeflerine ulaşmaya inşallah devam edeceğiz"

17.11.2021 20:20

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

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" Türkiye'nin yükselişi birilerini rahatsız edebilir. Türkiye'nin yükselişi dostlarıyla beraber iktidara gelmek isteyenlere bir koltuk umutları varsa o umutlarından da vazgeçmelerine neden olabilir"

"Ancak Türkiye güçlenmeye, milletimiz refahla buluşmaya ve 2023'ün o kutlu hedeflerine ulaşmaya inşallah devam edeceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: 2023'ün o kutlu hedeflerine ulaşmaya inşallah devam edeceğiz
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: 2023'ün o kutlu hedeflerine ulaşmaya inşallah devam edeceğiz
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: 2023'ün o kutlu hedeflerine ulaşmaya inşallah devam edeceğiz
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: 2023'ün o kutlu hedeflerine ulaşmaya inşallah devam edeceğiz

Cahit Özkan, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: '2023'ün o kutlu hedeflerine ulaşmaya inşallah devam edeceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "2023'ün o kutlu hedeflerine ulaşmaya inşallah devam edeceğiz" - Son Dakika
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