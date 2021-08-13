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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümünü kutladı

13.08.2021 14:39
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümünü kutladı, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "AK Parti, ilk gün olduğu gibi, bugün de umudun, güvenin, istikrarın partisidir.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "AK Parti, ilk gün olduğu gibi, bugün de umudun, güvenin, istikrarın partisidir." değerlendirmesini yaptı.

Özkan, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajında, "Bugün, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 'Aydınlığa açık, karanlığa kapalı' şiarıyla yola çıkan AK Parti'mizin kuruluşunun 20. yıl dönümüdür." ifadelerine yer verdi.

AK Parti'nin, bir medeniyet, adalet ve kalkınma mücadelesi olduğunu vurgulayan Özkan, "AK Parti, binlerce yıllık tarihin birikimini, tecrübesini, ruhunu ve ilhamını tevarüs etmiş bir partidir. AK Parti, 1920'deki Büyük Millet Meclisi ruhunu, 1923'teki kuruluş ruhunu bugüne taşıyan bir partidir. AK Parti, ilk gün olduğu gibi, bugün de umudun, güvenin, istikrarın partisidir." yorumunu yaptı.

Bu sebeple AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne her türlü saldırılara maruz kaldığını belirten Özkan, "27 Nisan e-muhtırası, 367 krizi, kapatma davası, Gezi kalkışması, 17-25 Aralık yargı darbe teşebbüsü, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü, çukur terörü ve nice saldırıları milletimizin desteği ile bertaraf etmiş, daha da güçlenerek bugünlere gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık Türkiye'de hiç bir şey eskisi gibi olmayacak" sözleriyle başlayan değişim ve dönüşüm seferberliğinin Türkiye'ye çağ atlattığını kaydeden Özkan, 30 bin kilometre bölünmüş yol ağı, Marmaray, 3. Köprü, havalimanları, şehir hastaneleri, uçan araç Cezeri, yerli araç TOGG gibi yatırımlar, yüzde 80'e varan savunma sanayisinde millileşme, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması, Taksim Camisi'nin inşası, Karabağ, Libya, Mavi Vatan zaferlerinin, AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında sadece ön çıkan başarılar olduğunu belirtti.

Daha nice başarılara milletle omuz omuza yürüyeceklerini bildiren Özkan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan partimizin tüm kıymetli mensuplarını kutluyor, ahirette irtihal edenleri rahmet ve şükranla yad ediyorum. Partimizin 20. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Cahit Özkan, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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