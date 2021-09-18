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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, ASKON Kırıkkale Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, ASKON Kırıkkale Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması

18.09.2021 15:12
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, ASKON Kırıkkale Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Millete sürekli yalan ve dolan siyaseti ile gerçeği farklı şekilde göstermek suretiyle siyasetin kutlu yürüyüşünü durdurmak isteyenler, elbette bizlerin enerjisini tüketiyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Millete sürekli yalan ve dolan siyaseti ile gerçeği farklı şekilde göstermek suretiyle siyasetin kutlu yürüyüşünü durdurmak isteyenler, elbette bizlerin enerjisini tüketiyor." dedi.

Özkan, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kırıkkale Şubesi'nin İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 2. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, siyasetle, ekonominin arasında sarsılmaz bir bağ olduğunu söyledi.

Ekonominin milli ve yerli olmasının önemini vurgulayan Özkan, "Bu anlamda şu anda Türkiye'de doğru ile yanlış tam bir eksende ayrılmıştır. Bugün Türkiye'de ekonomide de siyasette de artık bir denklem var. Ülkenin kalkınması için yerli ve milli teknolojiyi isteyen çevreler, diğer tarafta da ülkenin ekonomik kaynaklarını yabancı ülkelere peşkeş çekmek isteyenler. Silah, petrol ve faiz üzerinden emperyalist hedefi olanlara peşkeş çekmek isteyenler var." diye konuştu.

Bunların uzantılarının parlamento çatısı altında da olduğunu ileri süren Özkan, şunları kaydetti:

"İşte bunlar parlamento çatısı altında 2018 seçimi yapıldıktan sonra iki ayda bir seçimi gündeme getirdiler. Sen on kez seçimde mağlup olmuşsun, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, genel seçimde, belediye seçiminde mağlubiyet üstüne mağlubiyet, yenilgi üzerine yenilgi. Biz demiyoruz kendi cumhurbaşkanı adayları da söyledi. Bu kadar yenilgiden sonra 24 Haziran seçimlerinde bir kez daha yenilmiş. Niçin çıkıp da seçimi gündeme getiriyorsun. Sebebi belli, iş dünyası olarak biz biliyoruz ki eğer seçim konuşulmuş ise yatırımcı adeta da bir kaplumbağa gibi kendi kabuğuna çekilir. Doğru mu? İnşaatçı demirlerin üzerini örter, inşaatı durdurur, 'Hele bir görelim şu seçimin sonucu ne olacak.' diye. Cumhur İttifakı olarak 600 milletvekilinin tamamını da alsak bir parlamenter olarak söylüyorum, inanın ihanet içerisinde olan çevreler varsa meclis dışında bile olsa bu ülkenin kalkınmasına müsaade etmezler. Çünkü biz tek başımıza doğrunun peşinden gitmeye gayret ediyoruz. Ancak, araba nasıl yakıtla hareket ediyorsa siyasetin de enerjisi nedir millettir. Millete sürekli yalan ve dolan siyaseti ile gerçeği farklı şekilde göstermek suretiyle siyasetin kutlu yürüyüşünü durdurmak isteyenler, elbette bizlerin enerjisini tüketiyor."

Özkan, "Bundan 15 ile 20 yıl önce Akdeniz'in sularına ayağımızı sokamıyorduk. Amerikan, Fransız, İngiliz ve İtalyan gemileri adeta bir sivrisinek gibi Kıbrıs'ın etrafında dolaşıp istediklerini yapıyorlardı. Türkiye sınır ötesi operasyon dediği zaman gidiyor dolanıyor geri geliyor, şimdi ne oldu 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' dedik, ne oldu dosta güven düşmana korku verdik." ifadelerini kullandı.

Göçmenleri güle oynaya, davul zurna ile göndermek istediklerini anlatan Özkan, "Afrin, İdlib, Cerablus, M4 kara yolunun kuzeyi ve güneyinde güvenli bölge oluşturalım ve orada Suriyeli mültecileri iskan edelim, yerleştirelim dedik. NATO, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'ne söyledik. Hepsi üç maymunu oynadılar. 'Görmedik, duymadık, bilmiyoruz.' dediler. O zaman dedik ki biz, ecdadımızın bize bıraktığı mirasla, kendi silahlı gücümüzle, kendi teknolojimizle gireriz orada savunma sathını oluşturur, mültecileri de orada iskan ederiz ve bunu hamdolsun başardık. Bugün 465 bin Suriyeli mülteci kendi vatanlarına güle oynaya döndüler." dedi.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da Türkiye ekonomisinin büyüdüğüne ve dünyaya parmak ısırtacak derecede olduğuna dikkati çekerek, "2020 yılında maalesef pandeminin görülmesinden sonra hepimizin ağzında bulunan maskeye ulaşabilmek için neredeyse birbirlerine savaş açacak hal aldılar. Türkiye bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın yürütmüş olduğu politikalar neticesinde sağlık problemini en az sıkıntı ile geçiren ve aşılanmayı gencinden yaşlısına en hızlı getiren ülkeler arasında yer alarak salgın sürecini başarıyla yönetmektedir." şeklinde konuştu.

Türkiye'de tüm tedbirlerin en üst seviyede alınarak hiçbir sanayi kuruluşu ve ihracatçının çarkının durmaması için tüm imkanların seferber edildiğini vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"Hamdolsun hiçbir sanayi kuruluşumuz kapanmadan büyüyerek devam etti. Tabii ki yapılan bu çalışmalar, bu azim bizi diğer ülkeler arasında en üst seviyeye çıkardı. 2020 yılı sonuna bakıldığında Türkiye ekonomisi dünyada Çin'den sonra en hızlı büyüyen ekonomi oldu. 2021 yılında da Çin'den sonra ekonomisi büyüyen ikinci büyük ülke Türkiye oldu. 2021 yılının ilk altı ayına bakıldığında kapasite artırımında yüzde 30'luk bir büyüme gerçekleşti. Böyle bir hızlı büyüme dünyanın hiçbir ülkesinde yok."

Tek listeyle gidilen seçimde ASKON Kırıkkale Şube Başkanlığı'na Timuçin Bağbaşı yeniden seçildi.

Kongreye, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı katıldı.

Togo Cumhuriyeti, Kırıkkale, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, ASKON Kırıkkale Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, ASKON Kırıkkale Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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