AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, basın toplantısı düzenledi

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili, "Devletin, bütün altyapı ve üstyapısıyla saatler içerisinde o afet karşısında nasıl tetikte olduğunu gördük. Onun için sorunsuz geçmiş bir sürecin mutlaka takdir görmesi lazım." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili, "Devletin, bütün altyapı ve üstyapısıyla saatler içerisinde o afet karşısında nasıl tetikte olduğunu gördük. Onun için sorunsuz geçmiş bir sürecin mutlaka takdir görmesi lazım." dedi.

Denizli Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Özkan, bir süre önce göreve seçilen Başkan Muhammet Karaçay'a başarılar diledi.

Daha sonra burada basın toplantısı düzenleyen Özkan, 24 Ocak'ta meydana gelen, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, Türk Kızılay ve sağlık ekiplerinin hızlıca, koordineli şekilde çalıştığını söyledi.

Özkan, Elazığ depreminin ardından ülkenin birbirine kenetlendiğini vurgulayarak, "Devletin, bütün altyapı ve üstyapısıyla saatler içerisinde o afet karşısında nasıl tetikte olduğunu gördük. Onun için sorunsuz geçmiş bir sürecin mutlaka takdir görmesi lazım. Bu da devletin nasıl mali bir disipline uygun şekilde, kalem kalem devlet gelirlerini nerelere harcandığının da en güzel göstergesi olmuştur." diye konuştu.

Depremin ardından saatler içinde vatandaşların sağlık, çadır, yemek ve diğer ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Özkan, bunun da devletin, vergileri ve kaynakları düzgün şekilde toplamasının göstergesi olduğunu belirtti.

Özkan, "Maalesef bugün yaygara koparanların tek bir arzuları vardır. 'Vatandaşlarımız yardım etmesin, devlet vergilerini toparlayamasın. Böylelikle devlet zayıflar ve zaman içinde bize de fırsat doğar.' anlayışıyla bu yaygaraları kopardıklarını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cahit Özkan, Acıpayam, Bozkurt ve Çardak ilçelerinde daha önce meydana gelen deprem nedeniyle konut, ahır ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta derecede hasar gören afetzedelere gereken yardımların ulaştırılmaya devam ettiğini bildirdi.

Deprem yaşanan 3 ilçede konutların hızlı şekilde yapıldığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"TOKİ inşaatlarını depremzedelerimize tahsis ettik. Acıpayam'da yapılan o konutlar da şu anda yüzde 90 tamamlandı. Hak sahipliği süreci de tamamlandı. Yıkılan camilerimizin yeniden yapılmasıyla ilgili çalışmalar başladı. Diğer taraftan hem Çardak'ta hem de Bozkurt'ta toplu konut da dağıtacağız. Buradaki depremzedelerimize de dağıtılacak konutların çalışması yüzde 80 bitti. Çok düşük bedelli, uzun vadeli ödeme ve sıfır faizle. Çünkü bunun dünyada başka bir örneği yok."

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, basın toplantısı düzenledi

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:27 Kaynak: AA
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