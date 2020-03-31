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Ak Parti Grup Başkanvekili Özkan: "(Cezaevlerinden tahliye) Şu anda geçici ve kalıcı cezalar, açık...
6 saat önce
Ak Parti Grup Başkanvekili Özkan: "(Cezaevlerinden tahliye) Şu anda geçici ve kalıcı cezalar, açık cezaevinden konuta geçeceklerle birlikte 90 bin civarında.
Ak Parti Grup Başkanvekili Özkan: "(Cezaevlerinden tahliye) Şu anda geçici ve kalıcı cezalar, açık cezaevinden konuta geçeceklerle birlikte 90 bin civarında." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:24 Kaynak: İHA
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