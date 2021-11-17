AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Milletimizin hayata geçirdiği anayasal bir reformdur" - Son Dakika

Bakan Koca, korona tablosunu açıklayıp kış aylarında bizi bekleyen tehlikeye işaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Meclis'te basın toplantısı düzenledi. (3)

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yine yeniden ifade etmek gerekir ki, sadece AK Parti ve MHP'nin yaklaşımı olarak görmek doğru değil. Bu milletimizin beklentisidir, milletimizin hayata geçirdiği anayasal bir reformdur. Çok tarihi bir olaydır"

"(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Bugüne kadar bu kutlu emaneti yüklenen geçmiş başbakanlarımızın, cumhurbaşkanlarımızın her birisinin arzusudur"