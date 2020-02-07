AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan AP'ye

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, terör örgütü PKK/PYD'nin sözde yöneticilerinin Avrupa Parlamentosundaki (AP) konferansa katılımına ilişkin, "AP'de, kırmızı bültenle aranan teröristlere kapılarınızı açıp, 'itibarlı entelektüeller ve siyasiler' muamelesi yapmanız terör konusunda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ikiyüzlülüğünü gösteriyor." dedi.

Alınan bilgiye göre Özkan, AK Parti Grup Yönetim Toplantı Salonu'nda, Venedik Komisyonu heyetiyle bir araya geldi.

Venedik Komisyonu Üyesi Paolo Carozza, görüşmede, "Yerel seçimlerde HDP'li belediye başkanlarının adaylığına izin verildiğini ancak Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimden sonra bu adayların mazbatalarını vermediğini, bu konunun spekülasyona açık olduğunu" savundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Venedik Komisyonu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Carozza'nın eleştirilerine yanıt veren Özkan, mazbataları verilmeyen ve kayyum atanan belediyelere ilişkin yaygara koparan HDP'nin, süreci kasıtlı olarak manipüle ettiğini hatta adaylarının kasti şekilde bu kişilerden seçildiğini söyledi.

"Belediye başkanlığı yetkilerinin, 'eş belediye başkanlık' adı altında, 'siyasette kadınların eşit temsilini sağlama' gerekçesiyle, yetkisiz kişilere devredildiğini" ifade eden Özkan, "Bu uygulamanın Türk mevzuatında bir dayanağı yoktur. Bu 'eş başkanlar', seçilen belediye başkanının tüm idari yetkilerini yasa dışı şekilde kullanmaktadır." diye konuştu.

Ziyarette, Venedik Komisyonu adına hazır bulunan 4 kişi arasında kadın delege bulunmadığına dikkati çeken Özkan, "Heyetinizde kadın delege göremiyorum. Bu mantıkla yola çıkarsak, kadın haklarını korumak adına biz de size mi eş başkan atayalım?" ifadesini kullandı.

Kayyum atanan belediyeler ile söz konusu belediye başkanlarına ilişkin dava ve soruşturmalara işaret eden Özkan, şöyle devam etti:

"Bu kişilerin terör örgütlerine üyelikleri, yardım ve yataklıkları hatta bizzat eylem içinde bulunanları var. Dünya için ortak sorun olan teröre ve buna destek veren siyasi uzantılarının kayığına binerek ülkemizi sorguya çekeceğinize, AB ülkeleri olarak müttefikliğin ve teröre karşı ortak tutumun ahlaki sorumluluğunu yerine getirmenizi bekliyoruz. Avrupa Komisyonunda, kırmızı bültenle aranan teröristlere kapılarınızı açıp, 'itibarlı entelektüeller ve siyasiler' muamelesi yapmanız, terör konusunda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ikiyüzlülüğünü göstermektedir."

Görüşmeye, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Venedik Komisyonu heyetinde ise Josep Maria Castella Andreu, Paolo Carozza, Timothy Otty ile Michael Janssen yer aldı.