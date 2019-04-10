Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan TBMM Koruma Daire Başkanı Erol'a Ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan TBMM Koruma Daire Başkanı Erol'a Ziyaret

56 dakika önce

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla TBMM Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol'u ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan TBMM Koruma Daire Başkanı Erol'a Ziyaret, System.String[]
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla TBMM Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol'u ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü dolayısıyla TBMM Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol'u makamında ziyaret ederek, teşkilatın kuruluş bayramını kutladı. Özkan, "Kuruluşundan bugüne kadar görevini hakkıyla yerine getiren Polis Teşkilatı, ülkemizin, milletimizin, devletimizin huzurunu, güvenliğini ve barışını temin etmektedir. Bu anlamda her türlü ülkemizin birliğine kast girişimlere karşı dimdik ayakta durmak suretiyle ülkemizin ve milletimizin barışını tesis etmiştir" ifadelerini kullandı. Özkan, şehit polisleri ve gazileri de andı.

Erol ise, tüm halka hizmet etmenin görevleri olduğunu söyleyerek, "Bunu yaparken başta aziz şehitlerimiz, bu vatan uğruna gazi olan, uzuvlarını kaybeden, yaralanan arkadaşlarımızı önce güzel duygularla anıyorum, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diliyorum. Biz vatan, millet aşkı ile beraber milletimize hizmet etme düsturuyla yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:09 Kaynak: İHA
Cahit Özkan, AK Parti, Politika
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