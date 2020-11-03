- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Daha önce yapılandırmaya katılanlar ya da yapılandırması bozulanlar da bu düzenlemeden... - Son Dakika

- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Daha önce yapılandırmaya katılanlar ya da yapılandırması bozulanlar da bu düzenlemeden...

03.11.2020 12:34

- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Daha önce yapılandırmaya katılanlar ya da yapılandırması bozulanlar da bu düzenlemeden yararlanabileceklerdir.

- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan:

"Daha önce yapılandırmaya katılanlar ya da yapılandırması bozulanlar da bu düzenlemeden yararlanabileceklerdir. İlk taksitin ödenmesiyle de tüm adli takipler durmuş olacaktır"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Yapılandırmada; maksimum 18 taksit yapılabilecek ve taksitler 2 ayda bir ödenecektir. Peşin ödenmesi durumda ise işleyen faizler silinecektir. Daha önce yapılandırmaya katılanlar ya da yapılandırması bozulanlar da bu düzenlemeden yararlanabileceklerdir. İlk taksitin ödenmesiyle de tüm adli takipler durmuş olacaktır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, TBMM gündemine ilişkin açıklama yaptı. Özkan, konuşmasına İzmir'de yaşanan deprem felaketine ilişkin olarak, "Öncelikle, İzmir'de meydana gelen ve birçok çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm birimleriyle afetin yaşandığı ilk günden bugüne yoğun bir çaba göstererek her bir nefese ulaşmaya çalıştı, çalışıyor. Gece gündüz demeden hassasiyetle görev yapan tüm ekiplerimize buradan teşekkür ediyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Rabbim devletimizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda İşsizlik Sigortası ve Vergi, SGK gibi bazı kamu alacaklarının yapılandırılması Kanun Teklifi'ni görüşeceklerini aktaran Özkan, kanun teklifinin iki bölüm 51 madde olduğunu söyledi. Özkan, "Hükümetimiz, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının oluşturacağı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için var gücüyle çalışmaktadır. Salgının ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden itibaren başarılı mücadelemizle aziz milletimizin takdirini topladık. Dünyanın dikkatini çektik. Aynı şekilde salgının milletimiz üzerinde oluşturduğu ekonomik yaraları da hızlı bir şekilde kapatıyoruz. Bu doğrultuda; Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 40 milyar lira destek sağladık. ve destek sağlamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

İşsizlik Sigortası kanun teklifi hakkında bilgi veren Özkan, "Burada vergi affı söz konusu değildir. Belediyelere olan emlak vergisi de dahil tüm vergi borçları, idari para cezaları, SGK prim borçları, yaklaşık 3 milyon gencin merakla beklediği KYK borçları gibi kamu alacaklarının anapara sabit kalarak, faizlerin silinmesidir. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar posta yoluyla ya da internet aracılığı ile müracaat etmesi gerekecektir. Böylece başvuru için kamu kurumlarında yığılmalar yaşanmayacaktır. Yapılandırmada; maksimum 18 taksit yapılabilecek ve taksitler 2 ayda bir ödenecektir. Peşin ödenmesi durumda ise işleyen faizler silinecektir. Daha önce yapılandırmaya katılanlar ya da yapılandırması bozulanlar da bu düzenlemeden yararlanabileceklerdir. İlk taksitin ödenmesiyle de tüm adli takipler durmuş olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Daha önce yapılandırmaya katılanlar ya da yapılandırması bozulanlar da bu düzenlemeden...
- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Daha önce yapılandırmaya katılanlar ya da yapılandırması bozulanlar da bu düzenlemeden...
- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Daha önce yapılandırmaya katılanlar ya da yapılandırması bozulanlar da bu düzenlemeden...
- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Daha önce yapılandırmaya katılanlar ya da yapılandırması bozulanlar da bu düzenlemeden...
- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Daha önce yapılandırmaya katılanlar ya da yapılandırması bozulanlar da bu düzenlemeden...

Cahit Özkan, AK Parti, Vergi, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: 'Daha önce yapılandırmaya katılanlar ya da yapılandırması bozulanlar da bu düzenlemeden... - Son Dakika Ekonomi


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