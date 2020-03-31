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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Denetimli serbestlik ceza ile orantılı olacak, iyi hal...
6 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Denetimli serbestlik ceza ile orantılı olacak, iyi hal uygulaması değişiyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Denetimli serbestlik ceza ile orantılı olacak, iyi hal uygulaması değişiyor." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:20 Kaynak: İHA
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