AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Denizli'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Denizli'de konuştu Açıklaması

25.01.2021 20:19
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Denizli'de konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, "Çok yakında muhteşem bir jübile düşünüyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, "Çok yakında muhteşem bir jübile düşünüyoruz." paylaşımına ilişkin, "Hiçbir zaman umduğunuzu bulamayacaksınız." dedi.

Özkan, MHP Denizli İl Başkanlığını ziyaret ederek, göreve başlayan İl Başkanı Ziya Gökalp'e görevinde başarılar diledi.

Buranın, aziz milletin bu topraklarda ezelden ebede istiklal ve istikbal mücadelesinin, beka mücadelesinin kararlı duruşu olan Cumhur İttifakı'nın karargahlarından olduğunu belirten Özkan, "AK Parti ve MHP olarak ortaya koyduğumuz mücadele kararlılığı, dünün, bugünün değil; Sultan Alparslan'dan Kılıçarslan'a, Osman Gazi'den Orhan Gazi'ye, Fatih'e, Yavuz'a, Kanuni'ye, cumhuriyetimizin kuruluş mücadelesinden Gazi Mustafa Kemal'den günümüze kadar bu topraklar üzerinde milletimizin payidar olma mücadelesinin günümüzdeki adıdır Cumhur İttifakı." diye konuştu.

AK Parti ile MHP ittifakının tarihi bir birliktelik olduğunun altını çizen Özkan, teşkilatlar olarak 2023 hedefine doğru koşacaklarını, Cumhur İttifakı'nın anlamı ve verdiği mücadelenin büyüklüğünün, gelecek nesiller tarafından çok daha net anlaşılacağını kaydetti.

"Umduğunuzu bulamayacaksınız"

Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün sözde demokrasi, sözde insan hakları söylemleriyle meydanlara inip seçim olmamasına rağmen 'Pek yakında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a jübile yaptıracağız' diyenlere ve darbe çığırtkanlığına soyunanlara sesleniyorum; hiçbir zaman umduğunuzu bulamayacaksınız. Elbette aziz milletimizin ezelden ebede bu ülkede kendi vicdanını, kendi kaderini tayin etme hakkı olduğu nasıl bütün dünya tarafından görülmüşse Çanakkale'de, Kocatepe'de, Sakarya'da, Sarıkamış'ta milli iradesine, ülkesinin geleceğine sahip çıkmışsa inşallah yine yeniden sahip çıkacaktır.

Özellikle Kürt vatandaşlarımıza ağır bedeller ödeten, Kürt düşmanı, Türkiye'nin Türk'üyle Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Alevi'siyle Sünni'siyle kardeşliğine kast eden PKK terör örgütü ve o terör örgütüne sırtını dayayan HDP, Cumhurbaşkanımıza jübile yaptıracakmış... Biz sabırsızlıkla bekliyoruz, bu ülkenin demokrasisine, milli iradesine, nasıl 15 Temmuz'da kalkışma içerisinde olanlara, milletimiz gerekli dersi vermişse o jübile yaptıracaklara, seçimsiz, gayrimeşru yöntemlerle milli irademize kastedenlere biz gereken cevabı vermek için sabırsızlanıyoruz. Elinizi çabuk tutun ve bu ülkeye karşı yapacağınız neyse yapın. Topunuz gelin, topunuzu da gerekli yere Allah'ın izniyle göndereceğiz."

Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Denizli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Denizli'de konuştu Açıklaması - Son Dakika


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