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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Gelecek hafta salı günü Genel Kurul'da teklifin görüşmelerine...
6 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Gelecek hafta salı günü Genel Kurul'da teklifin görüşmelerine başlayacağız"
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Gelecek hafta salı günü Genel Kurul'da teklifin görüşmelerine başlayacağız"
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:28 Kaynak: AA
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