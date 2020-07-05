AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerine perşembe günü başlamayı beklediklerini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerine perşembe günü başlamayı beklediklerini söyledi.

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Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Adalet Komisyonunda görüşmeleri süren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tartışmaların aksine, kanun teklifinin anayasaya aykırı olmadığını ifade eden Özkan, Adalet Komisyonunun, aykırılık iddiasını reddederek, teklifin geneli üzerinde görüşmelere başladığını anımsattı.

Teklifin ilk 17 maddesinin komisyonda görüşüldüğüne işaret eden Özkan, teklifin, bugün komisyonda kabul edilmesinin ardından Genel Kurul aşamasına geçileceğine inandığını söyledi.

Özkan, teklifin şimdiden hukuk camiasına hayırlı olmasını diledi.

"İçtüzük, parlamentonun anayasasıdır"

Bazı baro başkanlarının, teklifin görüşmelerine davet edilmediği yönündeki iddialarının hatırlatılması üzerine Özkan, Meclis'e giriş ve çıkışların, Meclis'te görüşmelerin ne şekilde yapılacağı, kimlerin katılacağı, misafirlerin nasıl giriş-çıkış yapacağının Meclis İçtüzüğü çerçevesinde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Meclis İçtüzüğü'nün izin vermediği hiçbir şeyin parlamento içerisinde gerçekleşmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Özkan, İçtüzük hükümlerinin ihlal edilmesi halinde iki sorunun ortaya çıkacağını belirtti.

Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir tanesi, artık bu noktada olası bir hukuka aykırılık söz konusu olabilir. İçtüzüğe aykırılık, anayasa hükümlerinin, anayasa değişikliğini iptaline kadar gidebilir. Diğer taraftan da İçtüzük hükümlerine aykırılık söz konusu olursa bu durumda, bundan sonraki uygulamalarda hukuksuz bu durum teamül oluşturmaktadır. Bu anlamda Barolar Birliği, birlik başkanları bütün yasa görüşmelerinde davet edilmektedir. İçtüzüğe tamamen uygun bir şekilde, bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün yasal düzenlemelere uygun bir şekilde Barolar Birliği Başkanlığı davet edilmiş. Birlik temsilcisi tarafından teklifle ilgili itiraz, düşünce ve değerlendirmeler belirtilmiş. Bunlar da komisyon üyeleri tarafından dikkate alınmış, değerlendirilmiş. Bu çerçevede de teklif maddeleri kabul edilmiştir. Bu anlamda bir usule aykırılık söz konusu değildir. İçtüzük, parlamentonun anayasasıdır. Bu anayasaya uygun bir şekilde giriş-çıkışlar tanzim edilmektedir. Herkesin saygı duyması gerektiğine inanıyoruz."

Kanun teklifinin hazırlık sürecinde Barolar Birliği yönetiminden ve barolardan oluşan 30 kişilik ekibi parlamentoda kabul ettiklerini anlatan Özkan, 3 saatlik görüşmede onların görüş, düşünce, değerlendirmelerini, taleplerini ve itirazlarını not ettiklerini kaydetti.

Baro başkanlarının ortaya koyduğu düşünce ve değerlendirmelerin, paketin olgunlaşmasında, tekemmül etmesinde çok büyük katkı sağladığını bildiren Özkan, "Baro başkanları yasanın hazırlık süreci içinde görüşlerini sunmuşlardır. Komisyon aşamasında ise İçtüzüğe uygun şekilde Barolar Birliği davet edilmiş, Barolar Birliği Başkanlığını temsilen gelen avukat üye görüşlerini ifade etmiştir. Bu anlamda çoğulcu ve katılımcı demokrasinin gereği olarak baroların hazırlık sürecinde görüşleri alınmış, Komisyon ve Genel Kurul aşamasında da İçtüzüğün 30. maddesinde yer aldığı şekliyle Komisyon Başkanı davet edilmesi gerekenlerin tamamını davet etmiş. Bu çerçevede çalışmalar başlamış. Usul ve yasaya uygun şekilde cereyan eden komisyon görüşmeleri bu aşamaya gelmiştir. İnşallah bu akşam itibarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Teklif'in bu hafta Genel Kurul'a gelip gelmeyeceği yönündeki soruya Özkan, "Bu haftaki Meclis gündemimizde Salı günü Meclis Başkanlığımızın seçimi var. Salı günü Meclis Başkanlık seçimiyle başlayacak, akabinde 216 sıra sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. 40'ıncı maddesine gelmiş olduğumuz düzenlemede 26 madde kaldı geriye. Bunların görüşmelerini tamamladıktan sonra Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimizin görüşmelerine perşembe günü gibi başlamayı bekliyoruz." karşılığını verdi.

AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 16:51 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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