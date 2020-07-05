AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gündemi değerlendirdi (2) - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gündemi değerlendirdi (2)

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerine perşembe günü başlamayı beklediklerini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerine perşembe günü başlamayı beklediklerini söyledi.

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp'ten TFF'ye çağrı: Başakşehir'le aynı gün aynı saatte oynamalıyız

Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Adalet Komisyonunda görüşmeleri süren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tartışmaların aksine, kanun teklifinin anayasaya aykırı olmadığını ifade eden Özkan, Adalet Komisyonunun, aykırılık iddiasını reddederek, teklifin geneli üzerinde görüşmelere başladığını anımsattı.

Teklifin ilk 17 maddesinin komisyonda görüşüldüğüne işaret eden Özkan, teklifin, bugün komisyonda kabul edilmesinin ardından Genel Kurul aşamasına geçileceğine inandığını söyledi.

Özkan, teklifin şimdiden hukuk camiasına hayırlı olmasını diledi.

"İçtüzük, parlamentonun anayasasıdır"

Bazı baro başkanlarının, teklifin görüşmelerine davet edilmediği yönündeki iddialarının hatırlatılması üzerine Özkan, Meclis'e giriş ve çıkışların, Meclis'te görüşmelerin ne şekilde yapılacağı, kimlerin katılacağı, misafirlerin nasıl giriş-çıkış yapacağının Meclis İçtüzüğü çerçevesinde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Meclis İçtüzüğü'nün izin vermediği hiçbir şeyin parlamento içerisinde gerçekleşmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Özkan, İçtüzük hükümlerinin ihlal edilmesi halinde iki sorunun ortaya çıkacağını belirtti.

Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir tanesi, artık bu noktada olası bir hukuka aykırılık söz konusu olabilir. İçtüzüğe aykırılık, anayasa hükümlerinin, anayasa değişikliğini iptaline kadar gidebilir. Diğer taraftan da İçtüzük hükümlerine aykırılık söz konusu olursa bu durumda, bundan sonraki uygulamalarda hukuksuz bu durum teamül oluşturmaktadır. Bu anlamda Barolar Birliği, birlik başkanları bütün yasa görüşmelerinde davet edilmektedir. İçtüzüğe tamamen uygun bir şekilde, bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün yasal düzenlemelere uygun bir şekilde Barolar Birliği Başkanlığı davet edilmiş. Birlik temsilcisi tarafından teklifle ilgili itiraz, düşünce ve değerlendirmeler belirtilmiş. Bunlar da komisyon üyeleri tarafından dikkate alınmış, değerlendirilmiş. Bu çerçevede de teklif maddeleri kabul edilmiştir. Bu anlamda bir usule aykırılık söz konusu değildir. İçtüzük, parlamentonun anayasasıdır. Bu anayasaya uygun bir şekilde giriş-çıkışlar tanzim edilmektedir. Herkesin saygı duyması gerektiğine inanıyoruz."

Kanun teklifinin hazırlık sürecinde Barolar Birliği yönetiminden ve barolardan oluşan 30 kişilik ekibi parlamentoda kabul ettiklerini anlatan Özkan, 3 saatlik görüşmede onların görüş, düşünce, değerlendirmelerini, taleplerini ve itirazlarını not ettiklerini kaydetti.

Baro başkanlarının ortaya koyduğu düşünce ve değerlendirmelerin, paketin olgunlaşmasında, tekemmül etmesinde çok büyük katkı sağladığını bildiren Özkan, "Baro başkanları yasanın hazırlık süreci içinde görüşlerini sunmuşlardır. Komisyon aşamasında ise İçtüzüğe uygun şekilde Barolar Birliği davet edilmiş, Barolar Birliği Başkanlığını temsilen gelen avukat üye görüşlerini ifade etmiştir. Bu anlamda çoğulcu ve katılımcı demokrasinin gereği olarak baroların hazırlık sürecinde görüşleri alınmış, Komisyon ve Genel Kurul aşamasında da İçtüzüğün 30. maddesinde yer aldığı şekliyle Komisyon Başkanı davet edilmesi gerekenlerin tamamını davet etmiş. Bu çerçevede çalışmalar başlamış. Usul ve yasaya uygun şekilde cereyan eden komisyon görüşmeleri bu aşamaya gelmiştir. İnşallah bu akşam itibarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Teklif'in bu hafta Genel Kurul'a gelip gelmeyeceği yönündeki soruya Özkan, "Bu haftaki Meclis gündemimizde Salı günü Meclis Başkanlığımızın seçimi var. Salı günü Meclis Başkanlık seçimiyle başlayacak, akabinde 216 sıra sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. 40'ıncı maddesine gelmiş olduğumuz düzenlemede 26 madde kaldı geriye. Bunların görüşmelerini tamamladıktan sonra Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimizin görüşmelerine perşembe günü gibi başlamayı bekliyoruz." karşılığını verdi.

AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 19:24 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gündemi değerlendirdi (2) - Son Dakika

Son Dakika

16:47 Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı 16:44 Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak 16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 16:08 65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 12:00 İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü 09:41 Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
00:13
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
23:41
Manuel da Costa'nın kalp bölgesine tekme atan Feghouli kırmızı kartla oyun dışında kaldı
21:49
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
21:30
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
20:24
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
18:35
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 01:39:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gündemi değerlendirdi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]