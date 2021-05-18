AK Parti Grup Başkanvekili Özkan gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan gündemi değerlendirdi Açıklaması

18.05.2021 17:34
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, Netanyahu ile benzeştirmeye kalkışmaları akıldan, izandan uzaktır.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, Netanyahu ile benzeştirmeye kalkışmaları akıldan, izandan uzaktır. Bu tam anlamıyla Türkiye düşmanlarının, terör örgütlerinin, FETÖ ve PKK'nın sözcülüğünden ve coğrafyamızda fitneyi ve çatışmayı destekleyenlerden başka hiç kimseye hizmet etmeyen bir ihanet duruşudur. Milletimize şikayet ediyoruz." dedi.

Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, salgınla mücadele için kapanma döneminde milletin gösterdiği sabrın vaka sayılarının azalmasına çok büyük katkı sağladığını belirterek, vatandaşlara tedbir kararlarına uymalarından dolayı teşekkür etti.

Ramazan Bayramı'nın salgın nedeniyle buruk geçtiğini, öte yandan "terör devleti" İsrail'in her ramazanda olduğu gibi bu ramazan da Filistin'e yönelik insanlık dışı muamele, saldırı ve uyguladığı vahşetin yürekleri dağladığını dile getiren Özkan, Türkiye'nin, Filistin davasının ve Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletçe verilen destekle gösterdiğini belirtti. Özkan, "53 kadın, 31 çocuk toplam 181 Filistinli kardeşimizin şehit olduğu bu saldırılar, uluslararası toplum tarafından sadece izlendi. Dünyada uluslararası hukuk açısından istikrarı, barışı ve huzuru korumakla görevli olan Birleşmiş Milletler olup biten vakaları maalesef sadece uzaktan seyretti." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde uluslararası topluma "vicdan çağrısı" yapıldığını ifade eden Özkan, bütün uluslararası toplumun vicdan sahibi çevrelerince bunun izlendiğini ve kabul gördüğünü söyledi. Özkan, "Uluslararası toplumun bu noktadaki duyarlılığını hep beraber takip ediyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, İsrail'in, Filistin'e yönelik hukuk tanımazlığı ve terör uygulamalarıyla karşı karşıya olunduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar hep alışageldikleri durumun devam edeceğini bekleyedursunlar, inşallah biz uluslararası toplumun bu vicdani duruşunun, mutlak surette zorba ve terör uygulamalarıyla yoluna devam eden İsrail'e hak ettiği dersi vereceğine ve bu milletin Filistin davasının ve halkının yanında sonuna kadar olacağına ve bu haksızlıklara son vereceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Milletimize şikayet ediyoruz"

Cahit Özkan, Filistin'deki 181 şehidin üzerine sadece Türk bayrağının örtüldüğünü, bu durumun, tarih boyunca aziz milletin uluslararası toplumda ve Orta Doğu'da barışın, huzurun, refahın, adaletin ve hakça paylaşımın teminatı olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimizin yapmış olduğu gösteri ve eylemlerde, uluslararası toplumun hiçbir aktörü çağrılmazken, ne Birleşmiş Milletler ne NATO ne AB ne sözde insan hakları kuruluşlarıyla ilgili herhangi bir çağrı yapılmazken sadece milletin adamı, sessiz dünyanın hür sesi, mazlumların gür sesi Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrılmış olması, tam anlamıyla huzurun ve barışın teminatının, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, aziz ve necip milletimizin olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu vesileyle yapmış oldukları grup toplantısında, '15 Temmuz'dan sonra ben başbakan olacağım.' diyenlerin milletin adamı, mazlumların ve mağdurların gür sesi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Netanyahu ile benzeştirmeye kalkışmaları akıldan, izandan uzaktır. Bu tam anlamıyla Türkiye düşmanlarının, terör örgütlerinin, FETÖ ve PKK'nın sözcülüğünden ve coğrafyamızda fitneyi ve çatışmayı destekleyenlerden başka hiç kimseye hizmet etmeyen bir ihanet duruşudur. Milletimize şikayet ediyoruz."

Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı salgınla mücadele sürecinde verilecek desteklere ilişkin müjdeleri de tekrarladı.

Terör örgütünün sözde Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin'in öldürüldüğünü hatırlatan Özkan, bunun millete hayırlı uğurlu, terörden ve Türkiye düşmanlarından beslenen siyasi işbirlikçilere ise ders olması temennisinde bulundu.

"Gizli anayasa çalışmasını da derhal milletimizle paylaşmaya davet ediyoruz"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özkan, "Bazı CHP milletvekillerinden HDP'ye bakanlık önerisi gündeme geldi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "CHP'de eski de olsa parti yöneticiliği, milletvekilliği yapmış kadroların HDP'ye milletvekili ve bakanlık vereceklerine ilişkin yaptıkları bu açıklamalar, HDP-CHP- İYİ Parti'nin kendi arasındaki ittifakın, net bir şekilde kamuoyuna duyurulmasıdır." yanıtını verdi.

CHP milletvekillerinin "HDP'lilere bakanlık verileceğine" ilişkin söyleminin işin bir tarafı olduğunu belirten Özkan, "Diğer taraftaki talepleri de malum olduğu üzere parlamenter sisteme dönüştür. Hem parlamenter sisteme dönüp hem de HDP'ye bakanlık vereceklerini söylemekle aslında şunu ifade ediyorlar; parlamenter sistemde Bakanlar Kurulu kararları oy birliğiyle alınıyor. Hem parlamenter sisteme dönecek hem de Bakanlar Kurulunu beraber çalıştıracaksın ve HDP bakanlarını eşit, hatta olmazsa olmaz bir etki ve yetkiyle donatacaksın. Bu, CHP'nin 'Kabineyi HDP'nin iki dudağı arasına teslim edeceğiz.' açıklamasıdır." diye konuştu.

Özkan birliğe, barışa ve kardeşlik hukukuna kast edenleri bu emelleri doğrultusunda serbest bırakmayacaklarını vurgulayarak, "Milletin egemenlik haklarını hakkıyla koruyan hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin arkasındayız hem de HDP ile CHP'nin, yani FETÖ, PKK ve Kandil'e sırtını dayayanlarla yapmış olduğu bu siyaseti de 2023'te milletimize şikayet ediyoruz. CHP'nin, HDP'nin ve İYİ Parti'nin kapalı kapılar arkasında yapmış olduğu gizli anayasa çalışmasını da derhal milletimizle paylaşmaya davet ediyoruz." dedi.

Eski devlet ve hükümet başkanlarının, "devletin egemenlik haklarını koruduğunu, demokrasi ve anayasal rejimi güçlendirdiğini, kardeşlik hukuku ve barışı ortaya koyacak bir sisteme ihtiyaç olduğunu" belirterek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tarif ettiklerini anlatan Özkan, bu sistemin milletin kabulüyle hayata geçtiğine işaret etti. Özkan, "Milletimiz kendi cumhurbaşkanını, hükümet başkanını seçme hakkına kavuşmuştur. Milletin sahip olduğu bu hakkı, milletten geri almak asla demokratik değildir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan gündemi değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan gündemi değerlendirdi Açıklaması

Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Cahit Özkan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Özkan gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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